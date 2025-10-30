Войти
ТАСС

ГСМ разработала фронтовую лабораторию контроля качества топлива в зоне СВО

144
0
0
Работа топливозаправщиков в зоне СВО
Работа топливозаправщиков в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Майшев

Отмечается, что одной из главных особенностей переносной войсковой лаборатории является мобильность и компактность

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Специалисты службы горючего группировки войск "Центр" разработали переносную войсковую лабораторию (ПВЛ) для контроля качества топлива в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе модернизации системы материально-технического обеспечения войск специалисты службы горючего разработали новые технические средства контроля качества топлива, одно из которых - переносная войсковая лаборатория. Она представляет собой набор приборов, химико-лабораторной посуды, химических реактивов и вспомогательных материалов", - рассказали в ведомстве.

Там пояснили, что с помощью экспресс-тестов и оборудования ПВЛ военные лаборанты определяют ключевые качественные показатели горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей, таких как плотность, октановое и цетановое число, а также наличие механических и жидкостных примесей, в течение 10 минут с момента забора пробы.

Отмечается, что одной из главных особенностей ПЛВ - мобильность и компактность. Она может быть развернута в стационарной лаборатории, а также в подразделениях подвоза и полевых пунктах заправки для контроля качества выдаваемого топлива.

Кроме того, подразделения материально-технического обеспечения организовали в зоне СВО работу технологических маршрутов оперативной доставки топлива и скрытых складов горючего с использованием полимерных эластичных резервуаров. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.10 03:22
  • 4
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 30.10 03:08
  • 1
Технологии «Буревестника» применили в космических программах
  • 30.10 03:01
  • 1
План Китая по потоплению авианосца США описали одним словом
  • 29.10 23:30
  • 1
В России рассказали о совместимости «Буревестника» с «Орешником»
  • 29.10 23:19
  • 3
Путин поддержал идею добровольческих формирований для защиты опасных объектов
  • 29.10 23:12
  • 66
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 29.10 23:00
  • 1
Стало известно о создании Россией новых типов ракет «Искандер-М»
  • 29.10 22:51
  • 14
США планируют практически утроить ядерный арсенал к 2050 году
  • 29.10 22:41
  • 1
Шойгу рассказал, чем грозит вывод из строя транспортной инфраструктуры ПФО
  • 29.10 20:45
  • 11133
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.10 17:26
  • 0
В шаге от эскалации
  • 29.10 16:39
  • 60
МС-21 готовится к первому полету
  • 29.10 06:16
  • 0
И еще о росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 29.10 02:28
  • 1
О росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 29.10 00:40
  • 0
Комментарий к "В России призвали американских генералов провести для Трампа ликбез по подлодкам"