ГСМ разработала фронтовую лабораторию контроля качества топлива в зоне СВО

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Специалисты службы горючего группировки войск "Центр" разработали переносную войсковую лабораторию (ПВЛ) для контроля качества топлива в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе модернизации системы материально-технического обеспечения войск специалисты службы горючего разработали новые технические средства контроля качества топлива, одно из которых - переносная войсковая лаборатория. Она представляет собой набор приборов, химико-лабораторной посуды, химических реактивов и вспомогательных материалов", - рассказали в ведомстве.

Там пояснили, что с помощью экспресс-тестов и оборудования ПВЛ военные лаборанты определяют ключевые качественные показатели горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей, таких как плотность, октановое и цетановое число, а также наличие механических и жидкостных примесей, в течение 10 минут с момента забора пробы.

Отмечается, что одной из главных особенностей ПЛВ - мобильность и компактность. Она может быть развернута в стационарной лаборатории, а также в подразделениях подвоза и полевых пунктах заправки для контроля качества выдаваемого топлива.

Кроме того, подразделения материально-технического обеспечения организовали в зоне СВО работу технологических маршрутов оперативной доставки топлива и скрытых складов горючего с использованием полимерных эластичных резервуаров.