Российские военные освоили методы инженерно-саперного дела с FPV-дронами

Группировка "Запад" освоила методы разминирования с помощью FPV-дронов

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Запад" освоили инновационные методы инженерно-саперного дела с применением FPV-дронов, сообщило Минобороны РФ.

"На полигонах в тыловой зоне специальной военной операции военнослужащие 92-го инженерного полка группировки войск "Запад" прошли уникальный курс подготовки к работе с FPV-дронами. В ходе программы был сделан акцент на применении современных технологий - беспилотных летательных аппаратов типа FPV для дистанционного минирования и разминирования", - говорится в сообщении.