Вестник Мордовии

Невидимая и смертоносная ракета Х-69 для истребителя Су-57 задействована в СВО

Источник изображения: Фото: Официальный канал АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех)

Российские ракеты Х-69 "выныривают из пустоты" и поражают украинские объекты даже, защищенные американскими комплексами MIM-104 Patriot. Как это было недавно в районе Николаева, сообщил телеграм-канал "Хроники Гераней".

Носителями такого смертоносного и невидимого оружия являются российские истребители пятого поколения Су-57. В то же время его могут применять также Су-30СМ, Су-34 и Су-35.

По открытым данным, имеющимся в сети, "шестьдесят девятая" весит всего 800 кг, при этом масса боевой части достигает 300 кг. Максимальная скорость полета составляет 1000 км/ч, а дальность 400 км. Высота полета над землей может не превышать 20 метров. Такая особенность, как и то, что она имеет специальную малозаметную форму, серьезно снижает вероятность ее обнаружения.

В феврале текущего года это детище Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" было представлено на Aero India 2025 Рособоронэкспортом совместно с другим вооружением для Су-57Э.

