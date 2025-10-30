Бездорожный знак: каким получился армейский вездеход «Улан-2»

Новая машина разработана на смену фронтовым грузовикам

Массовое применение противником беспилотников чрезвычайно затрудняет прифронтовую логистику. Выполнявшие ранее основную транспортную функцию грузовики и бронетранспортеры оказались слишком уязвимой целью. Снабжение войск в этих условиях требует иных подходов и новой техники. В 5-й гвардейской мотострелковой бригаде ЮВО «Известия» увидели, как проходит освоение новой отечественной машины «Улан-2» — современной «полуторки» для фронта.

На замену грузовикам

Поставки новых вездеходов в войска идут уже тысячами штук. «Известия» ранее рассказывали о машине «Улан-1», которая сделана на базе «Нивы» и хорошо встраивается в нишу разного рода самодельных и малосерийных багги, джипов и пикапов. «Улан-2» — не очередная итерация джипа, а машина другого класса, это большой полноприводный вездеход на базе «Соболя». Условно можно сказать, что это замена тем боевым грузовичкам, которые строят в рембатах на базе старых микроавтобусов УАЗ (буханок), удаляя всё лишнее и превращая их в открытые платформы. Но «Улан-2» и больше, и грузоподъемней.

— «Буханки» — это уже прошлое, хотя они всё равно работяги фронта. А эта машина — для работы ближе к переднему краю. Она пройдет везде. Лучше, чем то, что мы сегодня используем, — рассказывает водитель с позывным Север.

В кабине три места, от кузова она отделена быстросъемным тентом и мощной сетью. Дверей нет — на фронте уже давно выяснили, что в условиях, когда необходимо быстро покидать машины, это лишняя деталь. Вместо дверей — защита из плотной ткани для поездок в тылу. А вот лобовое стекло и дворники в новых машинах появились — оказалось, что пленки из прозрачного пластика или очки водителя в плохую погоду слишком быстро забиваются грязью или снегом, и обзор падает. На панели приборов — готовые места для подключения средств радиоэлектронной борьбы и дополнительных приборов. Север показывает тумблер переключения режима светомаскировки. С его помощью при движении по фронтовым дорогам можно полностью отключить всё освещение, в остальное время предусмотрены колпаки частичной светомаскировки для прифронтовой зоны, а на дорогах общего пользования их можно полностью снять.

— Это машина переднего края, которая транспортирует пехоту, перевозит грузы. А в перспективе сюда можно поставить турель. У нас люди предприимчивые, всё могут сделать. Главное, чтобы техника была надежная, — рассказывает Север.

В кузове расположены места для установки носилок и петли для крепления грузов. По бокам на раме за кабиной два запасных колеса, чтобы всегда были под рукой в быстром доступе. Если необходимо перевозить пехоту, то по центру снимаются две панели, и по бокам образуются «лавки», на которых можно разместить отделение, и останется место для погрузки припасов. Номинальная грузоподъемность приближается к 1,5 т. Но, конечно, в условиях передовой это просто приблизительный ориентир. Как объясняют нам наши собеседники, всё, что можно быстро погрузить «с рук» за те минуты, которые есть в условиях подскока к позициям, машина сможет увезти.

Как ведет себя «Улан-2» на бездорожье

Север показывает упрощенный кузов и салон, в которых «нет ничего лишнего», что мешало бы быстро вымыть грязь. Но при этом есть действительно необходимые вещи, например, крепления для личного оружия, удобный доступ к огнетушителю, мощный отопитель. Через складное центральное сиденье, если свернуть тент и отстегнуть сетку, есть выход в кузов. Это может быть важно, если там размещается пулемет или стрелок-зенитчик — можно передавать боеприпасы. Пригодились бы турели простой конструкции и поручни на крыше, чтобы при езде стоя было удобней держаться наблюдателям в кузове. Но, как правильно отмечают военнослужащие, имея базовую машину хорошего качества, такие вещи в подразделениях быстро доработают под свои потребности. А лучшие из подобных доработок и отзывы пользователей быстро учитываются в новых сериях машин.

Конечно, главное — это ходовые возможности машины, которые мы и отправляемся проверить на полигоне. Она уверенно штурмует препятствия и крутые подъемы по грязи, которая после вчерашнего ливня образовалась в полях, преодолевает броды. По нашей просьбе водитель демонстрирует радиус поворота на скорости в грязи, машина идет четко, без заносов: отрабатывает и полный привод, и блокировка дифференциалов. 120-сильный двигатель уверенно тянет на средних оборотах, а Север работает рулем без напряжения: есть усилитель.

— Для ремонта это простой вариант, электроники мало, только впрыск инжекторный. А больше ничего сложного для обслуживания, форсунки — это просто для меня, двигатель наш, проверенный годами, ходовая упругая плюс рессоры, — объясняет Север.

Наши собеседники, как и в случае с «Уланом-1», подчеркивают, насколько важна простота обслуживания. В случае с отечественными машинами нет необходимости долго ждать редкие детали или искать особых специалистов, как это было с китайскими багги, платой за высокие ходовые характеристики которых было сложное и частое обслуживание. Сегодня, когда машины становятся расходным материалом, их количество и быстрота возвращения в строй при поломках — один из главных факторов в работе.

