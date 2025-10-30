Войти
В открытом космосе впервые вырастили идеальные кристаллы

Космонавт Алексей Зубрицкий
Космонавт Алексей Зубрицкий.
Источник изображения: © Алексей Зубрицкий/ Роскомос/ ТАСС

Комплекс научной аппаратуры для молекулярно-лучевой эпитаксии эксперимента "Экран-М" разработан Институтом физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН, других таких исследовательских программ в мире не существует

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий (специальный корреспондент ТАСС) впервые в истории вырастили в открытом космосе идеальные структуры кристаллов. Об этом сообщили в Роскосмосе.

Рыжиков и Зубрицкий выполняют вторую в 2025 году внекорабельную деятельность (ВКД) - в ходе выхода в открытый космос они забрали кассету эксперимента "Экран-М", установленную в ходе предыдущей ВКД 16 октября.

"Впервые в истории в открытом космосе выращены идеальные структуры кристаллов", - говорится в сообщении.

Комплекс научной аппаратуры для молекулярно-лучевой эпитаксии эксперимента "Экран-М" предназначен для выращивания высокочистых и сверхточных полупроводников с использованием преимуществ космического вакуума и невесомости. Оборудование разработано Институтом физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН. Других подобных исследовательских программ в мире не существует.

Создание тонких кристаллических структур в невесомости требует максимально стабильных условий и остается сложной задачей для орбитальных станций с их постоянной собственной вибрацией и микрогравитационным возмущением. 

