Турция подписала контракт на закупку 20 истребителей Eurofighter Typhoon

27 октября 2025 года в ходе официального визита в Турцию премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписал с президентом Турции Реджепом Теийпом Эрдоганом в Анкаре межправительственное соглашение-контракт относительно приобретения Турцией 20 истребителей Eurofighter Typhoon нового производства серии Tranche 5, с опционом на дополнительное неопределенное количество самолетов. Производство самолетов Typhoon для Турции будет вестись входящей в составе европейского консорциума Eurofighter корпорацией ВАЕ Systems на ее британском предприятии в Вартоне. Стоимость контракта составляет 5,4 млрд фунтов стерлингов, а с учетом опциона - до 8 млрд фунтов стерлингов. Поставки самолетов Eurofighter Typhoon ВВС Турции должны быть начаты в 2030 году.

Контракт включает поставку авиационного вооружения и долгосрочный пакет сервисной, технической и учебной поддержки. Опцион к контракту может включать от восьми до 12 самолетов Typhoon, и Кир Стармер заявил о "возможности поставки большего количества в будущем". Ранее в июле 2025 года Великобритания и Турция подписали меморандум о взаимопонимании (MOU) относительно намерения Турции приобрести 40 истребителей Eurofighter Typhoon серии Tranche 5.

Соглашение с Турцией стало первым с 2017 года новым контрактом на истребители Eurofighter Typhoon, изотавливаемые в Великобритании, и позволит поддержать британскую сборочную линию этих самолетов на предприятии ВАЕ Systems в Вартоне до первой половины 2030-х годов. Турция стала десятым заказчиком истребителя Eurofighter.

Стоит отметить, что в свое время Турция в 1990-е и начале 2000-х годов планировала приобрести до 60-80 истребителей Eurofighter Typhoon, рассматриваясь первым их потенциальным иностранным заказчиком вне стран-участниц консорциума Eurofighter. Тогда намечаемая закупка Eurofighter рассматривалась турецкими военно-политическими руководящими кругами в качестве одного из символов ожидаемого вступления Турции в состав ЕС. Однако последующие политические перетрубации с обеих сторон и снятие вопроса о сближении Турцией с ЕС с практической повестки дня привело и к угасанию темы относительно приобретения турками этих самолетов. Турецкие ВВС, впрочем продолжали периодически проявлять заинтересованность в этих истребителях, а вывод американцами Турции по политическим соображениям из программы истребителя F-35 в 2019 году снова поставил вопрос о закупке Турцией Eurofighter Typhoon в реальную плоскость. Однако из-за политического сопротивления со стороны Германии турецкой стороне пришлось длительное время добиваться возможности заключения контракта на эти самолеты, а в качестве головного их поставщика Турции была выбрана Великобритания.

Кроме того, 24 октября президент Турции Эрдоган заявил, что Турция ведет переговоры о приобретении дополнительных истребителей Eurofighter Typhoon из наличия ВВС Омана или Катара, и что он лично вел по этому вопросу переговоры в ходе визита в регион Персидского залива. "Мы обсудили текущие переговоры с катарской и оманской сторонами о закупке истребителей Eurofighter", - сообщил Эрдоган, - "Переговоры по этому технически сложному вопросу продвигаются успешно". 27 октября министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что Анкара планирует приобрести еще 24 самолета Typhoon у Омана и Катара. Напомним, что Оман имеет 12 истребителей Typhoon Tranche 3, полученных в 2017-2018 годах, а Катар - 24 истребителя Typhoon Tranche 3, полученных в 2022-2025 годах, и имеет достигнутую в конце 2024 года предварительную договоренность о закупке еще 12 самолетов Typhoon Tranchе 4 (возможно, как раз для замены самолетов, которые будут проданы Турции).

