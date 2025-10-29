Войти
Боевой шлем Anduril EagleEye даст солдатам сверхчеловеческие способности

Anduril EagleEye

Специализирующаяся на военных технологиях компания Anduril совместно с Meta анонсировали EagleEye — шлем смешанной реальности для солдат на базе ИИ. С его помощью военнослужащие смогут буквально видеть сквозь стены, благодаря сложной системе датчиков, дронов и камер.

Новый умный шлем представляет собой модульное устройство — то есть, целое семейство систем, куда входят проекционный дисплей, системы акустического и радиочастотного обнаружения.

Anduril EagleEye

Шлем обеспечивает отображение приказов и инструкций в ходе боевых действий, дополняя их наложением карт и другой информации, а также давая возможность управления БПЛА и боевыми роботами. EagleEye может работать в трехмерной среде, обеспечивая учебную отработку боевых задач, координацию действий в режиме реального времени и привязку к местности. Шлем функционирует как в дневном режиме, так и в режиме цифрового ночного видения. К примеру, он позволяет бойцам точно фиксировать местоположение своих товарищей на местности. EagleEye обеспечивает защиту головы от пуль, осколков и взрывной волны, а датчики заднего и бокового обзора позволяют видеть, что происходит вокруг.

Александр Агеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
