Франция уже сейчас готовит воинский контингент для размещения на Украине – но это лишь часть европейских приготовлений к полномасштабному военному столкновению с Россией. Вполне официально заверяется, что стране необходимо отражать «русскую угрозу в Европе», а для этого создаются системы вооружений, способные наносить удары по нашей стране вплоть до Урала.

Как заявили в Службе внешней разведки России, генштаб французских вооруженных сил готовится развернуть на Украине воинский контингент численностью до двух тысяч солдат и офицеров. Костяк формирования составят штурмовики Иностранного легиона, преимущественно из стран Латинской Америки.

В настоящий момент "легионеры уже размещены в приграничных с Украиной районах Польши и интенсивно проходят боевое слаживание". Все это делается с ведома главы государства Эммануэля Макрона, которому, очевидно, не терпится войти в историю в качестве полководца. Как с иронией отметила представитель МИД РФ Мария Захарова, "лучше бы Макрон этих солдат по два человека отправил охранять музеи. Чтобы как с Лувром не получилось".

Уже вошедшая в историю сенсационная кража драгоценностей, которые принадлежали королевам и императрицам Франции, до сих пор не раскрыта. Средь бела дня за семь минут четверо неизвестных завладели украшениями на сумму 88 млн евро, и что хуже всего – как оказалось, украденные экспонаты даже не были застрахованы. Известно, что в итоге были задержаны два человека, один из которых имеет также алжирское гражданство, однако в делах такого рода важно не только схватить кого-то, но и вернуть украденное, тем более что речь идет об уникальных исторических драгоценностях.

Пока, впрочем, судьба украшений остается туманной, в отличие от намерений французских властей относительно России. Взяв курс на жесткое противостояние, они вовсе не намерены от него отказываться. Невозможно рассматривать планы по размещению французского контингента на Украине вне общей милитаристской риторики Европы – и активной подготовки к прямому военному столкновению с Россией.

"Должна ли Франция готовиться к войне?" – без всяких обиняков спрашивает французский канал RTL, и вопрос этот обращен не к кому-нибудь, а к начальнику штаба сухопутных войск Пьеру Шиллю, под командованием которого находятся 110 тысяч человек. Генерал Шилль относится к тем людям, которые не так часто появляются в публичном поле, но на сей раз ему пришлось прояснить ситуацию. По словам генерала, Франция должна быть готовой "к угрозам, которые растут, становятся все более неминуемыми и радикальными". Сползание к состоянию войны "не является неизбежным", но все может измениться, причем очень быстро.

"Мы живем в мире, где применение силы вновь стало чем-то, что может показаться нормой для некоторых сверхдержав, – заметил генерал. – Империи вернулись. Когда вы имеете дело с империей, вы становитесь либо ее вассалом, либо врагом. Европа должна взять свою судьбу в собственные руки".

И самая большая угроза, по его словам – "русская угроза в Европе", хотя для приличия генерал Шилль еще пытается рассуждать о взаимных обязательствах Франции с некоторыми государствами, которым может потребоваться отражать иранскую угрозу, к примеру.

"В последние недели мы столкнулись с вторжениями беспилотников и пролетами российских истребителей, – говорит генерал. – Может возникнуть недопонимание, и ситуация станет развиваться по худшему сценарию. Я не говорю, что это неизбежно, напротив: я говорю, что мы должны принять меры, чтобы избежать этого. Поэтому мы должны быть готовы прямо сейчас. Уже сейчас французская армия готова встать на защиту нашей страны и нашего континента… Чтобы нас боялись, нужно, чтобы мы были сильными".

На днях, а именно 23 октября, тот же генерал Шилль выступал перед комитетом по обороне Национального собрания и среди прочего заявил, что его войска готовы к возможному развертыванию на Украине, если их присутствие будет частью гарантий: "Мы будем готовы развернуть силы в рамках гарантий безопасности, если это необходимо в интересах Украины". Также он отметил, что "2026 год станет годом коалиций", и привел в пример готовящиеся учения "Орион-26", которые позволят проверить взаимодействие разных подразделений французской армии с союзниками и с различными ведомствами.

За день до выступления генерала Шилля

глава генштаба вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон и вовсе заявил, выступая перед депутатами Национального собрания, что Франция должна быть готова "к столкновению с Россией" через три или четыре года.

По словам генерала, "русские производят (военную продукцию) очень быстро, и у них есть опыт трехлетней войны. Они научились перестраиваться, имея четкую цель – противостоять НАТО… Легко представить, что после подписания мира или окончания боевых действий Россия продолжит вооружаться еще долгие годы".

Впрочем, угрожает существованию Франции не только Россия, но и, как выяснилось, Китай. "Для меня вопрос заключается в том, в какой именно момент" эта страна, "которая утверждается в качестве независимого лидера в международном плане, воспользуется своей военной мощью и решит изменить свой подход к миру, – заявил генерал Мандон. – Видно, что в Китае есть стремление переосмыслить международные правила". Международные – читай, определенные Западом для удобства Запада.

Тщательно избегая использования слова "война", генерал Мандон призвал быть готовыми к "шоку", то есть столкновению, которое может стать своего рода испытанием, туманно добавив: "Возможно, такое испытание уже существует в гибридной форме, но оно будет более жестким в каком-то смысле".

По сравнению с заявлениями мсье Мандона слова его предшественника генерала Тьерри Буркхарда, что Россия "открыто обозначила Францию как своего главного противника в Европе", могут показаться уже чем-то вроде детского лепета. И речь идет не об одних словах: бюджет французской армии растет как на дрожжах, несмотря на все трудности и стенания о росте госдолга, и активно идет разработка новых вооружений.

Так, французские инженеры уже вовсю разрабатывают баллистическую ракету наземного базирования MBT, которая должна стать "первой в своем роде" в Европе. На проект выделен миллиард евро. Среди характеристик нового оружия называются сверхвысокая дальность и гиперзвуковая скорость (до 25 тысяч км/ч).

Parisien напрямую называет проект "французским "Орешником".

Еще один источник отмечает, что, судя по всему, это будет двухступенчатая баллистическая ракета, оснащенная твердотопливным двигателем и отделяемой боеголовкой. После выхода за пределы атмосферы ступень ракеты отделяется, и боеголовка летит на землю на огромной скорости, в данном случае до 16 Махов. Дальность полета MBT – от 1000 до 2000 километров, и пускать ее можно будет с любой наземной платформы – хоть из кузова грузовика.

Роль такой ракеты – поражать цели далеко от линии фронта, включая штабы, аэродромы и заводы. Достаточно поглядеть на карту, чтобы понять, против кого эта ракета спешно разрабатывается. Франция уже сейчас готовится наносить удары по тылу России, и даже более того – имеет далеко идущие планы, где именно ее новые ракеты будут размещены.

Как отметил эксперт Этьен Маркюз, "весь смысл такой ракеты в том, что ее можно разместить за рубежом (Франции). Развернув ракетные батареи в Польше, Швеции или Финляндии, можно поражать цели вплоть до Урала, создавая угрозы всему промышленному центру России". Впрочем, даже без размещения на территории других стран НАТО цели ракеты, которые она сможет поразить непосредственно с территории Франции, не скрываются – и в первую очередь это Калининград и Санкт-Петербург. Так что разворачивание французских войск на Украине выглядит только первым этапом подготовки Европы к военному противостоянию с Россией.

Валерия Вербинина