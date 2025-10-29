Войти
Lenta.ru

В России представили антидроновую систему с пулеметом и «Кречетом»

203
0
0
Кадр: Telegram-канал «Есть Чем Гордиться! 🔴»
Кадр: Telegram-канал «Есть Чем Гордиться! 🔴».

«Лаборатория ППШ» представила антидроновую систему с радаром и прицелом «Кречет»

Компания «Лаборатория ППШ» представила мобильную группу противовоздушной обороны, предназначенную для борьбы с дронами. Особенности системы раскрыл генеральный директор компании Денис Осломенко в беседе с News.ru.

По его словам, в основе антидроновой системы лежит единая платформа, которую можно вооружить пулеметами ПКТ или другим стрелковым оружием. Также на нее можно монтировать лазерные комплексы.

«У нас группа имеет средства обнаружения в виде радара, оптической системы для разведки, средства поражения и прицельный комплекс "Кречет+". Возможен вариант стационарный, мобильный и автоматизированный», — сказал Осломенко.

Руководитель объяснил, что в первых двух исполнениях управление огнем осуществляет оператор, а в третьем — программное обеспечение с искусственным интеллектом. Он добавил, что все системы, кроме автоматизированной, успешно применяют в зоне СВО.

Ранее в октябре «Лаборатория ППШ» показала применение крупнокалиберного пулемета КПВТ с комплексом «Кречет+», который состоит из дисплея и тепловизионного прицела. Комплекс получил элементы ИИ для обнаружения и сопровождения целей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
КПВТ
Система наблюдения "Ратник"
Проекты
AI
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.10 02:28
  • 1
О росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 29.10 00:40
  • 0
Комментарий к "В России призвали американских генералов провести для Трампа ликбез по подлодкам"
  • 28.10 22:08
  • 11114
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.10 21:36
  • 2
Беларусь и Мьянма поддерживают высокий уровень сотрудничества в военно-технической сфере
  • 28.10 20:10
  • 0
Комментарий к "США планируют практически утроить ядерный арсенал к 2050 году"
  • 28.10 18:54
  • 1
В России призвали американских генералов провести для Трампа ликбез по подлодкам
  • 28.10 17:41
  • 1
Игры и экология
  • 28.10 16:29
  • 64
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 28.10 16:25
  • 57
МС-21 готовится к первому полету
  • 28.10 15:37
  • 0
Защита от агрессии
  • 28.10 15:34
  • 5
США планируют практически утроить ядерный арсенал к 2050 году
  • 28.10 02:35
  • 4
Объявлен старт испытаний самолета «Ладога»
  • 28.10 01:18
  • 1
В России создали систему самоуничтожения для защиты информации
  • 27.10 17:00
  • 1
Дмитриев: Россия хочет дипломатического урегулирования конфликта на Украине
  • 27.10 12:43
  • 52
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"