Немецкому флоту пообещали лазерное оружие к 2029 году

Немецкие оборонные компании Rheinmetall и MBDA Germany передали разработанный для ВМС Германии демонстрационный образец лазерного боевого комплекса в Центр экспертизы при Техническом центре вооружения и боеприпасов (WTD 91) в Меппене для дальнейших испытаний после успешного завершения годичного этапа испытаний в море. Как отмечает Naval News, это знаменует собой важный шаг в создании эффективной высокоэнергетической лазерной системы морского применения.

Издание уточняет, что оптимистичный сценарий предполагает, что лазерная система поступит на вооружение немецкого флота к 2029 году.

Боевая лазерная установка на борту фрегата "Саксония-Анхальт", Германия

Rheinmetall


В течение года контейнерная установка несколько раз успешно прошла испытания в реальных морских условия на борту фрегата "Саксония-Анхальт". Они проводились в шесть этапов. В пресс-службе Rheinmetall уверяют, что боевая эффективность прототипа подтверждена в сложных сценариях и реалистичных условиях эксплуатации против различных типов целей. Тестирование включало обнаружение и сопровождение целей (включая высокоподвижные), отработку совместного функционирования датчиков, систем управления и исполнительных механизмов, а также успешное поражение целей лазерным лучом высокой энергии.

В Центре экспертизы в Меппене продолжится тестирование системы в качестве средства противодействия беспилотникам.

"Система лазерного оружия, благодаря своей способности точно и эффективно нейтрализовать беспилотники и другие небольшие быстро движущиеся цели, решает одну из самых насущных задач нашего времени, – подчеркивает Naval News. – Действующая лазерная установка дополнит артиллерию и управляемые ракеты, особенно для защиты от дронов и их роёв, а также для атаки катеров и, при необходимости, управляемых ракет на близком расстоянии".

Журналисты издания добавили, что в будущем возможности передовой системы могут быть расширены для уничтожения сверхзвуковых ракет, а также миномётных и артиллерийских снарядов.

С 2019 года Rheinmetall и MBDA тесно сотрудничают в области разработки высокоэнергетических лазерных установок. Немецкое подразделение MBDA отвечает за обнаружение и сопровождение целей, пульт управления и подключение демонстратора лазерного оружия к корабельной и боевой информационно-управляющей системе. В сферу ответственности Rheinmetall входят сам высокоэнергетический лазерный источник с его периферийным оборудованием, система прицеливания, контейнер для демонстратора, а также интеграция образца на борту фрегата "Саксония-Анхальт".

