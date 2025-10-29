Sohu: Россия ускоряет массовое производство истребителей пятого поколения Су-57

Россия расширила масштабы производства малозаметного истребителя пятого поколения Су-57, пишет Sohu. К 2027 году Министерство обороны планирует получить 76 новых самолетов, что позволит стране продолжить реализацию плана модернизации вооруженных сил и укрепить превосходство в воздухе.

Блог Sohu: "Го Линьнань" (过林南)

В октябре Россия расширила масштабы производства малозаметного истребителя пятого поколения Су-57 с целью укрепления превосходства в воздухе и конкурентного преимущества перед западной военной авиацией. Москва осуществляет массовое производство истребителей пятого поколения в условиях жесткой глобальной конкуренции. Этот шаг также способствует реализации плана модернизации российских вооруженных сил, особенно в текущей напряженной геополитической ситуации. Российская Федерация вынуждена принимать меры в ответ на усиление военно-воздушных сил НАТО и напряженности с Западом на фоне украинского конфликта.

Объединенная авиастроительная корпорация России подтвердила, что производственные мощности были увеличены в целях реализации контракта, подписанного с Министерством обороны в 2019 году, по поставке 76 истребителей Су-57 к 2027 году. Это позволит России одержать победу в воздушных боях с истребителями ВВС США F-22 Raptor и F-35 Lightning II. В то же время ведется разработка более легкого и недорогого истребителя Су-75 "Шах и Мат", чтобы расширить линейку на международном рынке и составить конкуренцию западным истребителям, а также показать решимость противостоять санкциям и развивать независимое авиастроение.

Су-57 (проектный индекс Т-50, по кодификации НАТО: Felon) создан в 2019 году в рамках комплексной целевой программы "Перспективный авиационный комплекс фронтовой Авиации". Цель проекта — разработка российского истребителя на замену МиГ-29 и Су-27, способного бороться с малозаметными истребителями США и их союзников. Су-57 — малозаметный и высокоманевренный, он оснащен передовыми системами управления полетом и информационной системой. Истребитель является новым стандартом для российской тактической авиации.

Хотя первый полет Т-50 был совершен в 2010 году, фактическое боевое применение Су-57 было отложено почти на десять лет из-за проблем с конструкцией, системой питания и интеграцией датчиков. В 2019 году самолет потерпел крушение из-за отказа системы управления полетом, что вызвало сомнения по поводу его технических возможностей в международном сообщества. Несмотря на неудачи, в 2020 году ВКС России получили первый серийный истребитель.

Позднее Су-57 прошел испытания в реальных боевых действиях на украинском поле боя, применив высокоточное управляемое оружие вне зоны обороны и успешно обошел систему ПВО НАТО, продемонстрировав свою высокую боеспособность. Его применение также выявило некоторые недостатки в авионике и малозаметности. Тот факт, что в условиях санкций и экономического давления Россия продолжает продвигать проект Су-57, говорит о том, что Москва рассматривает его как ключевое оружие в борьбе с НАТО, а не просто как имиджевый проект.

Летно-технические характеристики Су-57 выдающиеся: максимальная скорость до 2 Махов, крейсерская скорость с 1,6 Маха. Дальность полета до 3,5 тысяч километров позволяет проникать глубоко в зону ПВО противника для нанесения удара. Основные преимущества истребителя заключаются в высокой маневренности, управляемом векторе тяги и усовершенствованной системе управления полетом, обеспечивающей маневрирование на высоких скоростях. Благодаря этому Су-57 обладает преимуществом в ближнем бою, превосходя традиционные малозаметные истребители. РЛС Н036 "Белка" способна отслеживать невидимые цели и гиперзвуковые летательные аппараты.

Системы вооружения Су-57 очень разнообразны, включая ракеты класса "воздух — воздух" Р-77 и Р-37М, дальность которой превосходит дальность ракет НАТО. Кроме того, Су-57 также может запускать гиперзвуковые ракеты Х-47М2 "Кинжал", крылатые ракеты Х-69 и управляемые планирующие бомбы. Россия также практикует совместное использование Су-57 и БПЛА С-70 "Охотник" для прорыва системы ПВО Североатлантического альянса.

К 2025 году Су-57 получил новый двигатель, а также улучшенные авионику, малозаметность и программное обеспечение. Ожидается, что благодаря повышенному спросу военного времени и государственному финансированию, производство увеличится более чем на 50% в годовом исчислении. Хотя цель по поставке 76 самолетов в 2027 году кажется сложно выполнимой, развитие программы Су-57 отражает стратегическую нацеленность России к долгосрочному противостоянию с НАТО. Москва стремится в ближайшее десятилетие обеспечить "баланс сил" или даже "преимущество" своих ВВС в воздушных боях.

Москва также продвигает экспортный вариант Су-57Е на рынки тех стран, которые не желают подвергаться политическому вмешательству Запада и тратить большие суммы на вооружение. Стоимость единицы Су-57Е составляет от 35 до 40 миллионов долларов, что значительно ниже, чем у западных аналогов. Поэтому он очень привлекателен для стран с ограниченными бюджетами или находящихся под западными санкциями. К примеру, для Алжира, Эфиопии, Индии.

У России есть возможность расширить долю на рынке благодаря эффективности, продемонстрированной в ходе реальных боевых действий. Этому также будет способствовать стремление локализовать производство, и сближение с незападными оборонными альянсами. Совместное использование Су-57 и С-70 позволяет России экспортировать эту "боевую пару", расширяя присутствие на рынках Северной Африки, Кавказа и Персидского залива.

Однако проект Су-57 сталкивается с трудностями: санкции Запада в отношении полупроводников и высокоточного радиоэлектронного оборудования привели к нехватке компонентов. Российские разработчики были вынуждены поспешно разрабатывать альтернативные варианты, что сказалось на качестве производства. К примеру, технология малозаметности все еще отстает от западных истребителей пятого поколения. Ограниченный бюджет в военное время также затрудняет расширение парка самолетов.

На украинском поле боя Россия проявляла тактическую осторожность, так как боевые возможности Су-57 все еще находятся на стадии тестирования. В будущем истребитель будет оснащен двигателем "Изделие 30", передовой операционной системой, системой интеграции с беспилотными летательными аппаратами и ракетами нового поколения. Такое совместное использование позволит увеличить боевые возможности России.

Являясь передовым оружием ВКС России, Су-57 могут наносить урон вне зоны действия систем противовоздушной обороны противника, уничтожать ключевые цели, такие как командные пункты и системы раннего предупреждения. Это обеспечит превосходство России в воздухе в эпоху воздушных боев на гиперзвуковых скоростях с использованием искусственного интеллекта. Массовое производство Су-57 усилит боеспособность вооруженных сил России, несмотря на санкции и военное давление.