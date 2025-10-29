Войти
ТАСС

Белоусов встретился с министром обороны переходного правительства Сирии

Мухраф Абу Касра
Мухраф Абу Касра.
Источник изображения: ТАСС

Глава российского оборонного ведомства отметил, что встреча лидеров двух стран придала дополнительный импульс всестороннему развитию отношений по линии военных ведомств

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел встречу с министром обороны переходного правительства Сирийской Арабской Республики дивизионным генералом Мухрафом Абу Касрой. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Рад снова видеть вас в Москве. Мы совсем недавно встречались во время встречи президентов наших стран. И то, что мы снова здесь, за столом переговоров - это свидетельствует о том, что контакты между нашими политическими руководителями и контакты по линии военных ведомств на самом деле содержательны, плодотворны и имеют большую перспективу", - сказал Белоусов.

Глава российского оборонного ведомства отметил, что встреча лидеров двух стран придала дополнительный импульс всестороннему развитию отношений по линии военных ведомств двух стран.

В свою очередь дивизионный генерал Абу Касра поблагодарил руководство Российской Федерации и Белоусова за организацию работы сирийской делегации в Москве.

"Направления нашего взаимодействия имеют важное значение. И мы свидетельствуем наши развивающиеся отношения", - сказал Абу Касра.

В ходе переговоров обсуждалась практическая реализация перспективных направлений двустороннего сотрудничества. 

