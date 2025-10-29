Войти
Китайский зенитный ракетный комплекс малой дальности HQ-13

Оригинал взят у коллеги imp_navigator в ЗРК HQ-13

Стало известно название еще одного китайского ЗРК малой дальности, поступающего на вооружение сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая (СВ НОАК) в последние годы. Это ЗРК HQ-13, который был показан на официальных кадрах учения подразделения ПВО 90-й легкой общевойсковой бригады 72-й армии СВ НОАК. Судя по неофициальным кадрам, ЗРК поступает на вооружение как минимум с 2023 г., также он предлагается на экспорт под названием FB-10A. Экспортный вариант HQ-13 - FB-10A имеет дальность поражения целей от 1 до 17 км и высоту поражения целей от 20 до 7500 м. Для обнаружения целей боевая машина ЗРК оснащена оптико-электронной системой и радиолокационной станцией, есть также отдельная машина с более крупной РЛС обнаружения с АФАР. Дальность обнаружения целей до 50 км. Зенитная управляемая ракета имеет комбинированную систему наведения: радиокомандная и тепловизионная система самонаведения. Боевая машина на колесном шасси Dongfeng Mengshi 6×6 несет до восьми ракет в транспортно-пусковых контейнерах.

Экспортный вариант FB-10A

