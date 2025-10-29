Малайзия и Филиппины подписали соглашения Artemis

SpaceNews: Малайзия и Филиппины подписали лунные соглашения Artemis

Малайзия и Филиппины подписали лунные соглашения Artemis. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Теперь вместе с Малайзией и Филиппинами число стран, подписавших соглашения Artemis, достигло 59.

«Филиппины и Малайзия взяли на себя обязательства по принципам безопасного и прозрачного освоения космоса, подписав соглашения Artemis. Соединенные Штаты продолжают давнюю традицию лидерства в освоении космоса», —-заявил Госдепартамент.

В сентябре издание АrsTechnica сообщило, что НАСА в ходе миссии Artemis II отправит к Луне корабль Integrity с астронавтами.

В мае Норвегия стала 55-м государством, подписавшим соглашения Artemis.