На Западе опубликован доклад об актуальности тактической сети 5G для военных

Западные аналитики из SkyQuest провели анализ современных тенденций в современных конфликтах. Акцент в исследовании был сделан на роль средств и технологий связи в войнах нашего времени.
В аналитическом докладе говорится о том, что всё большее место в указанной сфере занимает технология 5G. По прогнозам экспертов, уже через 6-7 лет рынок оборонных технологий 5G перевалит за 4 миллиарда долларов.
Из доклада:
Эксперт Аарти Каннадосс говорит о том, что современные конфликты – это не только огневая мощь, но и способность интегрировать самые разные ресурсы для достижения поставленной задачи:
Отмечается, что уже сейчас ряд правительств выделяет до 10% от объёма военных расходов именно на спутниковую связь.
В пример приводится работа компании Globalstar, которая занята разработками с сфере защищённой спутниковой связи для военных. В компании заявляют, что «геополитическая напряжённость заставляет военных думать масштабно: тысячи недорогих датчиков и беспилотных систем, работающих незамеченными месяцами – то, что сегодня необходимо».
Компания Orange Business создала специализированное подразделение для поддержки защищённых сетей.
Компания Nokia уже поставляет в войска тактические решения 5G и 6G для армии, с целью повысить качество разведки и координации.
Представитель Nokia заявил о развитии тактической сети 5G:
Однако интеграция новых технологий с существующими платформами остаётся сложной задачей. Каннадосс предупреждает о риске создания разрозненных систем без сотрудничества между военными и коммерческими игроками.
Из доклада: