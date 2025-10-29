Войти
На Западе опубликован доклад об актуальности тактической сети 5G для военных

220
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Западные аналитики из SkyQuest провели анализ современных тенденций в современных конфликтах. Акцент в исследовании был сделан на роль средств и технологий связи в войнах нашего времени.

В аналитическом докладе говорится о том, что всё большее место в указанной сфере занимает технология 5G. По прогнозам экспертов, уже через 6-7 лет рынок оборонных технологий 5G перевалит за 4 миллиарда долларов.

Из доклада:

Военные нуждаются в быстрых, безопасных и передовых сетях, способных поддерживать беспилотные системы, разведку и совместные операции. Информационный поток, требующий не только передачи, но и оперативного анализа, становится всё больше. Растущая геополитическая напряжённость ускоряет эти изменения.

Эксперт Аарти Каннадосс говорит о том, что современные конфликты – это не только огневая мощь, но и способность интегрировать самые разные ресурсы для достижения поставленной задачи:

Это активизация применения БПЛА, распределение технических возможностей, сетецентрические операции в различных средах. Один из важнейших факторов современного боя – надёжная спутниковая связь.

Отмечается, что уже сейчас ряд правительств выделяет до 10% от объёма военных расходов именно на спутниковую связь.

В пример приводится работа компании Globalstar, которая занята разработками с сфере защищённой спутниковой связи для военных. В компании заявляют, что «геополитическая напряжённость заставляет военных думать масштабно: тысячи недорогих датчиков и беспилотных систем, работающих незамеченными месяцами – то, что сегодня необходимо».

Компания Orange Business создала специализированное подразделение для поддержки защищённых сетей.

Компания Nokia уже поставляет в войска тактические решения 5G и 6G для армии, с целью повысить качество разведки и координации.

Представитель Nokia заявил о развитии тактической сети 5G:

Наши 5G-решения интегрируются с существующими или новыми оборонными платформами. Они могут предложить более эффективные возможности передачи данных, поскольку скорость 5G позволяют использовать ИИ-приложения в режиме реального времени на поле боя.

Однако интеграция новых технологий с существующими платформами остаётся сложной задачей. Каннадосс предупреждает о риске создания разрозненных систем без сотрудничества между военными и коммерческими игроками.

Из доклада:

Будущее военной связи видится в конвергенции наземных и спутниковых сетей. Многоорбитальные сети, инновации и использование высоких частот спектра открывают новые возможности. Но прогресс будет зависеть от диалога между всеми заинтересованными сторонами. В современной войне связь не менее важна, чем оружие. Технологии меняют правила игры, делая их более гибкими, безопасными и эффективными.
