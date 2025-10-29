Финны отказываются от советского калибра 7,62х39 мм и переходят на натовский

Источник изображения: topwar.ru

Финские вооруженные силы переходят на стандарты НАТО, в том числе и в стрелковом оружии. Как сообщает финская пресса со ссылкой на Минобороны страны, армия отказывается от советских калибров и полностью переходит на западные.

Финская армия больше не будет закупать штурмовые винтовки и другое стрелковое оружие в советских калибрах 7,62х39 мм, 7,62х53R и 12,7х108 мм, а также, соответственно, патроны данных калибров. Российского калибра 5,45х39 мм у финнов не было. Теперь все оружие будет закупаться в калибрах 5,56х45 мм, 7,62х51 мм, 9×19 мм и 12,7х99 мм.

Как подчеркнули в Минобороны Финляндии, данное решение принято для улучшения взаимодействия с союзниками по альянсу, в том числе взаимозаменяемости оружия, а также повышения надежности снабжения, снижения затрат на закупки оружия и патронов и роста боевой эффективности.

Базовым калибром в финской армии станет 5,56х45 мм, новые штурмовые винтовки будут выпускаться под этот патрон. Они заменят стоящие на вооружении автоматы под советский патрон 7,62х39 мм. Перевооружение начнется не сразу, в следующем году планируется провести первые испытания новых винтовок для определения окончательных требований к оружию. В качестве производителя выбрана компания Sako.

Калибры 7,62х51 мм и 12,7х99 мм предназначены для поддерживающего вооружения, а 9х19 мм — для пистолетов. Оружие под советские калибры окончательно списывать пока не будут, но закупки уже остановлены. По патронам та же ситуация, но их закупить намного легче.