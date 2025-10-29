Войти
Финны отказываются от советского калибра 7,62х39 мм и переходят на натовский

Источник изображения: topwar.ru

Финские вооруженные силы переходят на стандарты НАТО, в том числе и в стрелковом оружии. Как сообщает финская пресса со ссылкой на Минобороны страны, армия отказывается от советских калибров и полностью переходит на западные.

Финская армия больше не будет закупать штурмовые винтовки и другое стрелковое оружие в советских калибрах 7,62х39 мм, 7,62х53R и 12,7х108 мм, а также, соответственно, патроны данных калибров. Российского калибра 5,45х39 мм у финнов не было. Теперь все оружие будет закупаться в калибрах 5,56х45 мм, 7,62х51 мм, 9×19 мм и 12,7х99 мм.

Как подчеркнули в Минобороны Финляндии, данное решение принято для улучшения взаимодействия с союзниками по альянсу, в том числе взаимозаменяемости оружия, а также повышения надежности снабжения, снижения затрат на закупки оружия и патронов и роста боевой эффективности.

Базовым калибром в финской армии станет 5,56х45 мм, новые штурмовые винтовки будут выпускаться под этот патрон. Они заменят стоящие на вооружении автоматы под советский патрон 7,62х39 мм. Перевооружение начнется не сразу, в следующем году планируется провести первые испытания новых винтовок для определения окончательных требований к оружию. В качестве производителя выбрана компания Sako.

Калибры 7,62х51 мм и 12,7х99 мм предназначены для поддерживающего вооружения, а 9х19 мм — для пистолетов. Оружие под советские калибры окончательно списывать пока не будут, но закупки уже остановлены. По патронам та же ситуация, но их закупить намного легче.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Финляндия
Проекты
NATO
