Войти
ТАСС

В 3mx рассказали о применении обнаружителя БПЛА "Марс" в боевых действиях

200
0
0
Обнаружитель беспилотников "Марс"
Обнаружитель беспилотников "Марс".
Источник изображения: © Алексей Жуков/ ТАСС

Устройство позволяет засекать украинские дроны-матки, после чего приближение ударных FPV-дронов бойцы уже отслеживают с помощью "Булатов", сообщил директор по развитию компании Сергей Шандобыло

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Новый обнаружитель беспилотников "Марс", отслеживающий работу цифровых видеолинков (устройств передачи видео) и пультов операторов беспилотников, применяется бойцами в борьбе с украинскими дронами. Об этом ТАСС сообщил директор по развитию компании 3mx Сергей Шандобыло.

"На фронт уже поставили несколько тысяч изделий", - сказал он на полях международной выставки средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех-2025" в Москве.

Шандобыло отметил, что изделие используется российскими бойцами в частности в приграничье, совместно с детекторами "Булат". По его словам, "Марс" позволяет засекать украинские дроны-матки, после чего приближение ударных FPV-дронов бойцы уже отслеживают с помощью "Булатов". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.10 02:28
  • 1
О росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 29.10 00:40
  • 0
Комментарий к "В России призвали американских генералов провести для Трампа ликбез по подлодкам"
  • 28.10 22:08
  • 11114
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.10 21:36
  • 2
Беларусь и Мьянма поддерживают высокий уровень сотрудничества в военно-технической сфере
  • 28.10 20:10
  • 0
Комментарий к "США планируют практически утроить ядерный арсенал к 2050 году"
  • 28.10 18:54
  • 1
В России призвали американских генералов провести для Трампа ликбез по подлодкам
  • 28.10 17:41
  • 1
Игры и экология
  • 28.10 16:29
  • 64
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 28.10 16:25
  • 57
МС-21 готовится к первому полету
  • 28.10 15:37
  • 0
Защита от агрессии
  • 28.10 15:34
  • 5
США планируют практически утроить ядерный арсенал к 2050 году
  • 28.10 02:35
  • 4
Объявлен старт испытаний самолета «Ладога»
  • 28.10 01:18
  • 1
В России создали систему самоуничтожения для защиты информации
  • 27.10 17:00
  • 1
Дмитриев: Россия хочет дипломатического урегулирования конфликта на Украине
  • 27.10 12:43
  • 52
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"