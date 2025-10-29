В 3mx рассказали о применении обнаружителя БПЛА "Марс" в боевых действиях

Устройство позволяет засекать украинские дроны-матки, после чего приближение ударных FPV-дронов бойцы уже отслеживают с помощью "Булатов", сообщил директор по развитию компании Сергей Шандобыло

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Новый обнаружитель беспилотников "Марс", отслеживающий работу цифровых видеолинков (устройств передачи видео) и пультов операторов беспилотников, применяется бойцами в борьбе с украинскими дронами. Об этом ТАСС сообщил директор по развитию компании 3mx Сергей Шандобыло.

"На фронт уже поставили несколько тысяч изделий", - сказал он на полях международной выставки средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех-2025" в Москве.

Шандобыло отметил, что изделие используется российскими бойцами в частности в приграничье, совместно с детекторами "Булат". По его словам, "Марс" позволяет засекать украинские дроны-матки, после чего приближение ударных FPV-дронов бойцы уже отслеживают с помощью "Булатов".