В Швеции планируется организовать производство украинских БЛА

ЦАМТО, 28 октября. Украинская компания-производитель БЛА "Влучник" подписала со шведским совместным предприятием, специализирующемся на выпуске БЛА-перехватчиков, соглашение о намерениях (LOI).

Данное соглашение предусматривает организацию производства в Швеции БЛА на основе технологий украинской компании и с использованием компонентов, соответствующих стандартам НАТО.

Компания "Влучник" рекламирует на своем сайте линейку FPV-дронов, включая 10-дюймовый БЛА на оптоволокне с рекомендуемой грузоподъемностью 1,6 кг.

Шведское совместное предприятие сформировано оборонной компанией Skygaard Defense Solutions AB, инвестиционными компаниями Front Ventures и Hede Capital. Название нового СП будет объявлено в ближайшее время.

Согласно планам, первое шведско-украинское предприятие по производству БЛА должно начать производство "немедленно". Запланированный начальный объем составит 100 БЛА.

Как заявил генеральный директор Front Ventures Йонас Мальмгрен, целью совместного предприятия является предоставление НАТО доступа к передовым технологиям в сфере беспилотных летательных аппаратов с производством в Швеции. БЛА-перехватчики, произведенные в Швеции, будут продаваться государствам-членам НАТО и Вооруженным силам Украины. Совместное предприятие уже установило контакты с властями Швеции и Украины для обеспечения поддержки экспорта.

Как заявлено, производимые БЛА будут адаптированы для производства в Швеции с использованием "некитайских" компонентов, что позволит осуществлять экспорт в страны НАТО. БЛА может быть оснащен боевой частью или средствами разведки. Планируемая к выпуску модель имеет двойное назначение и также сможет использоваться в гражданских целях.

Целью компании является создание крупного предприятия в рамках второго этапа проекта и последующий выход на ведущие позиции среди поставщиков для европейской сети защиты от БЛА.

По оценке экспертов Jane’s, среди предприятий оборонного сектора европейского региона растет интерес к сотрудничеству с украинскими компаниями-производителями и разработчиками. Европейские компании стремятся выстроить цепочки поставок для проверенных в боевых условиях решений, а также организовать производство техники украинской разработки за пределами Украины.