Новую турель оптического противодействия БПЛА применяют в зоне СВО

Дрон в небе
Дрон в небе.
Источник изображения: Станислав Красильников/РИА Новости

Дальность работы системы от 50 м до 1 км

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Компания "Локационная мастерская" ("Локмас") впервые представила широкой публике систему оптического воздействия на беспилотники в форме турели, которая применяется в зоне СВО, передает корреспондент ТАСС с международной выставки средств обеспечения безопасности и государства "Интерполитех-2025".

"Система автоматического оптического воздействия - турель. Еще нигде не была показана, это впервые. Она сама находит цель, сама ее сопровождает и ждет команды на поражение от оператора. Система воздействует на датчики - это тепловизоры, камеры, которые стоят на борту - слепит и зажигает", - сказал представитель компании, уточнив, что разработка применяется для защиты приграничья и в зоне СВО.

Он отметил, что дальность работы системы от 50 м до 1 км "в зависимости от того, какая плотность атмосферы и какая влажность".

"Для работы необходим 12-вольтовый автомобильный аккумулятор и немножко запаса энергии для работы лазеров - обычный пауэрбанк", - добавил представитель компании. 

