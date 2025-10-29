Информационные ресурсы противника показали защиту БМП Bradley ВСУ

Источник изображения: topwar.ru

Украинские ресурсы опубликовали фотографии, на которых можно увидеть американскую боевую машину пехоты M2A2 ODS-SA Bradley, принадлежащую 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ.

Как можно увидеть на показанных фото, БМП оснащена довольно внушительной защитой от ударов БПЛА. Помимо динамической защиты, на Bradley установлены решетки, а также приварены стальные пластины. Как сообщалось ранее, помимо прочего, Украина начала оснащать переданные ей американские БМП заводскими комплексами дополнительной защиты башен, получившими названия Tower 1 и Tower 2. Эта защита представляет собой надстройку из решетчатых экранов над крышей башни Bradley.

Однако, поскольку, как известно, верхняя часть бронирования Bradley является наиболее уязвимой для дронов-камикадзе различных типов, даже подобная защита не всегда спасает американскую БМП от поражения российскими операторами БПЛА. В то же время правительство США заключило контракт с компанией BAE Systems на сумму 9 миллионов долларов на осмотр и ремонт поврежденных БМП M2A2 Bradley, поставленных в ВСУ.

Ожидается, что финансирование будет осуществляться в рамках USAI – инициативы по оказанию помощи Украине в области безопасности, которая продлена до 2028 года включительно, а объемы финансирования этой программы увеличены до 500 миллионов долларов.

Всего с начала СВО американцы передали украинским формированиям более 300 БМП Bradley, около 400 БТР Stryker, 400 БТР M1117 и более 1 тысячи БТР M113. Кроме того, США передали ВСУ более одной тысячи различных бронеавтомобилей класса MRAP (MaxxPro, Cougar, M-ATV) и более 5 тысяч бронемашин HMMWV.