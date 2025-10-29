Войти
Британские военные испытали революционные технологии на учениях НАТО

Учения НАТО
Учения НАТО.
Источник изображения: @ кадр из видео

На учениях в Латвии британские военные взаимодействовали с автономными дронами и роботами, внедряя новейшие цифровые системы управления на передовой, пишет Bloomberg.

Британские военнослужащие в ходе учений на заброшенном советском аэродроме на восточном фланге НАТО испытали новейшие цифровые решения для ведения боя, подключая дроны, роботов и артиллерию к единой системе управления, сообщает Bloomberg

Система Cobalt, разработанная британским стартапом Arondite Ltd., позволяет не только интегрировать войска и технику, но и отказаться от использования бумажных карт и ускорить цикл создания новых вооружений.

Учения, получившие название Forest Guardian ("Лесной страж"), прошли в Латвии и стали крупнейшими для британской армии в стране с начала 1990-х годов. В них участвовали 250 военнослужащих третьего батальона 11-й бригады, а также латвийские и канадские военные. К ним присоединились специалисты оборонных компаний, среди которых Arondite, ARX Robotics, Anduril Industries, Iveco Group и L3Harris Technologies.

В ходе маневров британские войска и автономные машины совместно провели засаду на канадских солдат, игравших роль противника. Используя данные от дронов, таких как Ghost X компании Anduril, батальон вычислил транспортируемую "противником" ценную систему вооружений. В операции участвовали автономные машины Gereon и Viking, одна из которых использовалась для разведки, а вторая – для эвакуации трофейного оружия.

Командующий 11-й бригадой, бригадир Мэтт Льюис, отметил: "Одна из наших основных задач – сделать небольшую армию максимально эффективной на большой территории". Он также подчеркнул, что интеграция специалистов-военных и инженеров уже в ходе боевых действий позволяет ускорить разработку нужных технологий.

Вице-министр обороны Великобритании Джон Хили ранее пообещал инвестировать более 4 млрд фунтов в автономные системы к 2029 году и свыше 1 млрд фунтов в создание цифровой системы наведения к 2027 году. Эти меры считаются критически важными на фоне проблем с комплектованием армии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британские и канадские инструкторы готовили украинские диверсионные группы для действий на линии фронта.

Британский наемник, служивший в составе ВСУ, покончил с собой после возвращения из зоны боевых действий. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил о присутствии британских офицеров среди иностранных наемников ВСУ.

Дмитрий Зубарев

