Ракета "Буревестник": стратегическое оружие России с ядерным двигателем

"Буревестник" — новая стратегическая ракета России с ядерной силовой установкой, о завершении испытаний которой заявил президент Владимир Путин. История создания, принцип работы и характеристики — в материале РИА Новости.

Что такое ракета "Буревестник"

Российская крылатая ракета "Буревестник" — уникальное оружие нового поколения, способное кардинально изменить баланс сил в мире. Она обладает практически неограниченной дальностью полета благодаря установленному ядерному реактору, обеспечивающему длительное энергоснабжение двигателей.

Эта особенность позволяет ракете маневрировать над океанами и континентами очень долго, обходя системы ПРО противника.

"Буревестник" стал частью российского ядерного арсенала, обеспечивая дополнительное средство доставки боеголовок к целям противника. Благодаря автономии и возможности преодоления существующих оборонительных рубежей, эта система существенно повышает обороноспособность государства.

26 октября 2025 года президент России Владимир Путин в ходе посещения пункта управления объединенной группировкой войск заявил о завершении испытаний ракеты. Глава государства назвал ее уникальным оружием, которого нет больше ни у кого в мире.

Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" Источник изображения: © Минобороны РФ

История создания и предпосылки проекта

Создание "Буревестника" стало результатом решения ряда стратегических задач национальной безопасности России на фоне меняющихся геополитических условий.

Как отметил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, финальное испытание было проведено 21 октября. Ракета в ходе многочасового полета преодолела 14 тысяч километров, и это, по его словам, не предел.

Причины появления проекта после выхода США из договора ПРО

После одностороннего выхода США из Договора о противоракетной обороне (ПРО) в 2002 году возникла необходимость укрепить безопасность перед лицом новых угроз. Американская политика развития собственной системы защиты от баллистических ракет заставила Россию искать альтернативные пути поддержания паритета.

Таким образом, появление ракеты "Буревестник" было обусловлено необходимостью противодействия развитию американской системы ПРО и обеспечением надежного средства доставки оружия даже в условиях агрессивной внешней среды.

Разработка и этапы испытаний ракеты "Буревестник"

Проект начался в середине 2000-х годов, однако первые сообщения появились лишь спустя годы. Владимир Путин впервые рассказал о концепции нового оружия в послании Федеральному собранию в 2018 году. В том же выступлении он отметил, что первое успешное испытание ракеты прошло в 2017-м.

Через некоторое время в ходе голосования в Министерстве обороны оружие получила название "Буревестник".

Принцип работы и устройство ядерной энергетической установки

Ракета "Буревестник" оснащена уникальной технологией — ядерным воздушно-реактивным двигателем. Это позволяет ей оставаться в воздухе практически неограниченное количество времени, преодолевая огромные расстояния и маневрируя над целью. Основная идея заключается в том, что тепло, выделяемое реактором, нагревает воздух, поступающий извне, создавая реактивную тягу.

Как работает ядерный воздушно-реактивный двигатель ракеты "Буревестник

Реактор обеспечивает постоянное выделение тепла благодаря цепной реакции деления атомов урана. Воздушный поток поступает через переднюю часть двигателя, нагревается внутри активной зоны реактора и выбрасывается наружу, создавая мощную силу тяги.

Благодаря этому возможен длительный полет даже на низких высотах, существенно усложняя для противника перехват.

Особенности конструкции и аэродинамики ракеты

Корпус выполнен из специальных композитных материалов, устойчивых к высоким температурам и механическим нагрузкам. Эти же материалы помогают минимизировать заметность ракеты для радаров, делая ее малозаметной в полете.

Длина ракеты на старте равна 12 м, в полете — 9 м. Сам корпус в фронтальной проекции имеет форму эллипса 1×1,5 м.

Форма корпуса ракеты продиктована необходимостью обеспечить минимальное сопротивление воздуха и максимальную эффективность воздушного потока.

Размер и конфигурация позволяют ракете сохранять устойчивость на любых скоростях и высоте полета. Она способна менять направление движения мгновенно, обходя любые преграды и препятствия, включая системы ПВО противника. Такие возможности делают "Буревестник" одной из наиболее продвинутых технологий современности.

Кроме того, конструкция предусматривает наличие крыльев и аэродинамических поверхностей, позволяющих осуществлять управляемый полет на больших высотах и низких скоростях.

Характеристики крылатой ракеты "Буревестник"

Особенность ракеты — способность совершать длительное автономное движение благодаря ядерному двигателю, что увеличивает дальность поражения целей и снижает уязвимость перед средствами ПРО противника.

Достигается это, в том числе, благодаря следующим характеристикам:

Тип ракеты: межконтинентальная крылатая

Длина: около 12 метров (с учетом стартового ускорителя)

Дальность полета: превышает 14 тысяч километров

Скорость: дозвуковая

Максимальная скорость: до 1300 км/ч

Высота полета: варьируется от 10 до 50 метров, обеспечивая низкую видимость радарами

Благодаря современным навигационным системам, ракета обладает высокой точностью попадания.

Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" Источник изображения: © Минобороны РФ

Испытания и результаты полетов

О том, что в январе 2019 года прошли успешные испытания крылатой ракеты, российские СМИ писали со ссылкой на собственные источники.

Ключевые испытания 2023–2025 годов

В октябре 2023 года президент России Владимир Путин, выступая на форуме "Валдай", объявил об еще одном успешном испытании "Буревестника".

"Вот сейчас мы практически закончили работу над современными видами стратегического оружия, о которых я говорил и которые я анонсировал еще несколько лет назад", — сказал он.

Ровно через два года, в октябре 2025-го, стало известно о финальном успешном тестировании нового оружия.

"Решающие испытания завершены. Предстоит еще большая работа по тому, чтобы поставить это оружие на боевое дежурство — это понятно. Там нужно все регламенты осуществить. Но тем не менее ключевые задачи сейчас достигнуты", — заявил президент.

Выводы экспертов о потенциале ракеты

Военный эксперт Юрий Селиванов считает, что системы ПРО западных стран не в состоянии обеспечить защиту со всех направлений, с которых может прилететь российская ракета. Особенно это касается низколетящего и маневрирующего "Буревестника". По мнению эксперта, крылатая ракета либо вовсе не будет зафиксирована на радарах, либо ее обнаружат в самый последний момент, когда будет уже слишком поздно.

Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Почему "Буревестник" называют оружием Судного дня

После появления в СМИ информации о характеристиках и успешных запусках "Буревестника" среди экспертного сообщества, политиков и журналистов распространилось мнение, что новая российская ракета является "Оружием Судного дня".

Такая эмоциональная оценка может объясняться двумя причинами. С одной стороны, ядерный заряд обладает большой разрушительной силой. Характеристики ракеты, ее скорость, маневренность, сложность обнаружения и все, что делает успешное попадание высоковероятным, могут привести к разрушениям и катастрофам глобального масштаба, особенно, в случае многочисленных пусков.

С другой стороны, речь может идти не только о разрушительной силе, но и о пагубном влиянии оружия на экологическую безопасность, учитывая радиационный риск. Так как ракета не только несет ядерную боеголовку, но и содержит ядерное топливо, такие риски возрастают многократно.

В связи с этим ряд экспертов придерживается мнения, что использование такого оружия оправдано лишь в тех случаях, когда ядерный конфликт уже начался, и экологическая безопасность уже не является приоритетом для воюющих сторон.

Влияние на стратегический баланс сил

Появление подобного оружия серьезно влияет на глобальный стратегический баланс сил, вынуждая государства пересмотреть подходы к обороне и безопасности.

Использование таких технологий ставит перед миром новые вызовы и требует международного контроля и договоренностей.

Ракеты "Буревестник" можно сравнить с американскими "Томагавками", но сравнение их характеристик будет явно в пользу первых.

К примеру скорость американских ракет 880 км/ч, в то время как российские могут достигать 1300 км/ч. Дальность полета "Томагавков" ограничивается 2500 км, а "Буревестник" имеет ничем не ограниченную дальность. На последних испытаниях она пролетела 14 тысяч километров, что почти в 6 раз больше американского показателя. Также относительным недостатком американской ракеты является повышенная вероятность обнаружения из-за низкой скорости и зависимости от спутниковой навигации.

Размещение и возможные способы базирования

Большая дальность полета ракет "Буревестник" обеспечивает отсутствие необходимости их запуска с самолетов или подводных лодок.

Как отмечают военные эксперты, вероятно будут использоваться шахты, мобильные установки, либо наземные грунтовые комплексы.

На просьбу дать комментарий по поводу размещения новых ракет чиновники указывают, что местонахождение и их дальнейшее расположение является секретной информацией.

Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Будущее ракеты "Буревестник" и перспективы принятия на вооружение

По словам президента Владимира Путина, несмотря на успешное испытание передовой российской ракеты, необходимо проделать еще большую работу, перед тем как она поступит на вооружение ВС России.

При этом глава государства поручил подготовить всю необходимую инфраструктуру для начала размещения ракеты в войсках.

Постановка ракеты на боевое дежурство возможно в ближайшие годы, однако многое будет зависеть от результатов дальнейших испытаний и решений политического руководства страны. Ряд экспертов сходятся во мнении, что размещение ракет возможно в 2027 году после истечения срока СНВ-III.

Так или иначе, "Буревестник" останется важным элементом стратегии ядерного сдерживания и символом технологического превосходства России в области военной техники.