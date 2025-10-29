Более 20 компаний Ростеха представят свои разработки на первом российско-венесуэльском форуме

Среди них — гражданские самолеты и вертолеты, автомобили, медицинское оборудование, технологии для нефтегазовой отрасли, ИТ-решения в сфере авиаперевозок и дорожной безопасности.

Первый в истории двусторонних отношений бизнес-форум «Россия и Венесуэла — стратегические партнеры» пройдет в столице Боливарианской Республики при поддержке Госкорпорации Ростех. Российские компании представят передовые технологии и продукцию, востребованные на венесуэльском рынке. Среди них — технологии для аэропортовой инфраструктуры и нефтегазовой отрасли, комплексы с ИИ для дорожной безопасности, транспортные решения и другие разработки.

Ростех является одним из мировых лидеров в производстве высокотехнологичной продукции в сфере авиа- и автомобилестроения, ТЭК и аэронавигации, медицины и фармацевтики. Госкорпорация готова поставлять дружественным странам технику и оборудование, в которых они заинтересованы.

«На форуме „Россия — Венесуэла“ Ростех представит широкий спектр своих разработок. Более 20 компаний Госкорпорации в рамках деловой программы презентуют свои компетенции, оборудование и технологии, которые могут заинтересовать республику. Среди них — гражданские самолеты и вертолеты, грузовые автомобили, изделия для здравоохранения (в том числе современное неонатальное оборудование), а также ИТ-решения в сфере транспорта, авиаперевозок и дорожной безопасности. Венесуэла является для Ростеха стратегическим партнером. Нас связывает долгая история сотрудничества и множество успешно реализованных проектов — не только в области военно-технического взаимодействия, но и в гражданском сегменте. Так, на дорогах республики уже работают наши „КАМАЗы“: за годы сотрудничества в Венесуэлу поставлено более 800 единиц техники — самосвалы, тягачи и автобусные шасси», — отметил директор по международному сотрудничеству и региональной политике Госкорпорации Ростех Виктор Кладов.

На площадке конференции будут организованы иммерсивные зоны и единое мультимедийное пространство, где с помощью 3D-технологий посетители смогут совершить виртуальное путешествие в Россию и увидеть достопримечательности страны.

«Россия и Венесуэла успешно реализуют проекты в области аэрокосмических технологий, медицины, биотехнологий, сельского хозяйства и IT. Российские компании готовы предложить Венесуэле не только готовую продукцию, но и технологии, которые помогут развить национальную промышленность, создать новые высокотехнологичные рабочие места и укрепить экономический суверенитет Боливарианской Республики. Развитие двустороннего сотрудничества ведет к увеличению товарооборота и, как следствие, к росту объемов трансграничных расчетов. Для нас большая честь быть финансовой основой этого стратегического партнерства», — отметил президент входящего в Ростех российско-венесуэльского банка «Еврофинанс Моснарбанк», сопредседатель Совета предпринимателей Россия-Венесуэла с российской стороны Сергей Ярош.

Объединенная двигателестроительная корпорация представит на форуме энергетическое и газоперекачивающее оборудование. Для генерирующих компаний Венесуэлы могут быть интересны энергетические установки единичной мощностью 8 МВт на базе морских двигателей для строительства электростанций в прибрежных регионах. В свою очередь, холдинг «Ремвооружение» компании «РТ-Капитал» предложит местным производителям проект по строительству речных барж, предназначенных для перевозки нефти.

ПАО «Яковлев» Объединенной авиастроительной корпорации презентует на форуме отечественные самолеты МС-21, SJ-100, Ил-114-300, Ил-96-300/400 и Ту-214. Представитель компании расскажет об основных характеристиках, компоновке пассажирских кабин, уровне комфорта, а также системе послепродажного обслуживания. Кроме того, «Вертолеты России» представят венесуэльской стороне свои предложения по гражданским вертолетам, в частности легкому «Ансату».

Уральский оптико-механический завод им. Э.С. Яламова (входит в холдинг «Швабе») представит медицинскую линейку оборудования — наркозно-дыхательную, реанимационную и неонатальную аппаратуру. Также предприятие расскажет о вариантах оснащения и модернизации палат реанимации для новорожденных в венесуэльских больницах.

Кроме того, Ростех предлагает решения для авиакомпаний и аэропортов. Среди них — отечественная система бронирования «Леонардо», создаваемая при участии холдинга «РТ-Проектные технологии», система поддержания летной годности, технического обслуживания и ремонта воздушных судов, а также аэронавигационное оборудование компании «Азимут».

Также Ростех представит дорожный программно-аппаратный комплекс «Аврора» и систему «Антисон». «Аврора» повышает безопасность пешеходных переходов за счет того, что «рисует» на дороге яркую пешеходную зебру. Система контроля состояния водителя «Антисон» состоит из камер и модуля с ИИ, анализирует поведение водителя и предотвращает засыпание за рулем.

Форум пройдет в Каракасе 28–29 октября при поддержке «Еврофинанс Моснарбанка» (входит в Госкорпорацию Ростех) и будет включать деловую часть и культурно-спортивные мероприятия. Форум объединит представителей государственной власти обеих стран и ведущих компаний, ориентированных на развитие двусторонних проектов. Принять участие в стратегических сессиях посетители смогут как очно, так и в онлайн-формате. Для этого конференц-зал будет оснащен системами ВКС с синхронным переводом.