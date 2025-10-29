Госдума приняла закон о круглогодичном призыве в армию

Госдума (ГД) приняла в третьем чтении закон, который предусматривает возможность призыва на срочную службу в течение всего календарного года — c 1 января по 31 декабря. Соответствующий законопроект опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Данная инициатива также вносит изменения в существующее законодательство. В частности, теперь дата явки в военкомат по электронной повестке не сможет превышать 30 дней с момента ее размещения в реестре. Призывные комиссии смогут решать вопросы об отсрочке или освобождении от призыва без личного присутствия призывников, в то время как военкоматы получат право выдавать выписки из реестра воинского учета, в том числе в электронном формате.

Кроме того, в законопроекте предусмотрены специальные сроки для отдельных категорий граждан. Например, для жителей сельской местности, занятых в полевых работах, сроки призыва будут с 15 октября по 31 декабря, для педагогов — с 1 мая по 15 июля, а для жителей отдельных районов Крайнего Севера — с 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря. При этом медицинские освидетельствования, профессиональный психологический отбор и заседания призывных комиссий будут проводиться в течение всего года.

Согласно пояснительной записке, эти изменения позволят сбалансировать нагрузку на призывные пункты и улучшить качество призыва граждан на военную службу.

Соответствующий законопроект о круглогодичном призыве внесли в Госдуму 22 июля. Осенью, 24 сентября, депутаты приняли его в первом чтении, а позже, 21 октября, во втором чтении. Закон вступит в силу с 1 января 2026 года, в случае подписания закона президентом России.