Россия делает задел на «будущую войну», отправляя часть «Гераней» на склады

Источник изображения: topwar.ru

Производство российских дронов-камикадзе «Герань» достигло таких масштабов, что часть беспилотников уже отправляют на склады, а не в зону спецоперации. Об этом заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

Российский военный эксперт подтвердил рост объемов производства дронов-камикадзе типа «Герань». По его словам, на сегодняшний день выпуск беспилотников достиг таких масштабов, что их уже начали отправлять на склады, делая запасы на случай какой-либо эскалации, в том числе и новой войны, потому что исключать то же столкновение с Западом не нужно.

Как отметил Клинцевич, цеха завода с очень большим количеством дронов «Герань», стоящих рядами, напомнили ему фильм «Звездные войны». Сами беспилотники делаются из карбона, как болиды формулы 1. При этом выпускается уже новое поколение дронов с элементами ИИ, способных самостоятельно находить цели и уничтожать их, в том числе движущиеся.

Я был на заводе, который выпускает «Герани», и у меня возникло ощущение, как в фильме Лукаса «Звездные войны» (...) Это такие же масштабы, это огромные мощности. Я спросил, зачем мы так много делаем? Говорят: «Мы делаем на будущую войну. Не всё, что мы выпускаем, идет на фронт, часть на склады».

— заявил эксперт.

О росте количества запускаемых «Гераней» заявляют и в Киеве, отмечая, что сейчас за один день может прилететь столько дронов, сколько раньше прилетало за месяц.