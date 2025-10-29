Россия делает задел на «будущую войну», отправляя часть «Гераней» на склады

Источник изображения: topwar.ru
Производство российских дронов-камикадзе «Герань» достигло таких масштабов, что часть беспилотников уже отправляют на склады, а не в зону спецоперации. Об этом заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
Российский военный эксперт подтвердил рост объемов производства дронов-камикадзе типа «Герань». По его словам, на сегодняшний день выпуск беспилотников достиг таких масштабов, что их уже начали отправлять на склады, делая запасы на случай какой-либо эскалации, в том числе и новой войны, потому что исключать то же столкновение с Западом не нужно.
Как отметил Клинцевич, цеха завода с очень большим количеством дронов «Герань», стоящих рядами, напомнили ему фильм «Звездные войны». Сами беспилотники делаются из карбона, как болиды формулы 1. При этом выпускается уже новое поколение дронов с элементами ИИ, способных самостоятельно находить цели и уничтожать их, в том числе движущиеся.
— заявил эксперт.
О росте количества запускаемых «Гераней» заявляют и в Киеве, отмечая, что сейчас за один день может прилететь столько дронов, сколько раньше прилетало за месяц.