Германия планирует заказать сразу 40 спутников для военных нужд

Источник изображения: topwar.ru

Армия Бундесвера планирует заказать 40 спутников, чтобы построить собственную систему радиолокационного наблюдения. Если все пройдет по плану, у немецких военных появится «всевидящее око» – сеть, способная видеть землю даже сквозь облака, ночью, в дождь и снег.

Каждый из спутников будет оснащен радаром с синтезированной апертурой. Он умеет превращать радиосигналы в четкие двух- и трехмерные снимки поверхности. На таких кадрах виден не только рельеф, но и техника, дороги, здания – вплоть до мелочей. Для разведки это как перейти с мутного видео на 4K.

Проект тянут вместе немецкий Rheinmetall и финская Iceye – та самая, что уже давно шлет снимки Земли из космоса и помогает спасателям при наводнениях и пожарах. Только теперь ставки другие. Речь не о климате и не о науке – речь о безопасности.

Согласно данным Handelsblatt, все 40 аппаратов должны быть поставлены за два года. Сейчас проект ждет одобрения от Управления закупок вооруженных сил и парламента. Сколько это будет стоить – пока тайна, но эксперты уверены: перед нами один из самых дорогих и масштабных космических заказов Германии за десятилетия.

Зачем все это? В Берлине не скрывают – мир стал слишком непредсказуемым. Немцы хотят видеть, что происходит вокруг, своими глазами, а не через чужие объективы. Новая группировка даст стране автономность в разведке и наблюдении.

Страны
Германия
Компании
Rheinmetall
