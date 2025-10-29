Войти
ЦАМТО

Перу организует лицензионное производство южнокорейских танков K2 и БТР K808

БТР К808
БТР К808.
Источник изображения: armyrecognition.com

ЦАМТО, 28 октября. Минобороны Перу представило план модернизации бронетанковой техники Сухопутных войск страны в рамках долгосрочного партнерства с южнокорейскими компаниями Hyundai Rotem и STX.

План сочетает импорт и местное лицензионное производство современной южнокорейской военной техники.

В ходе проведения национального форума оборонной промышленности в Лиме начальник командования логистики Сухопутных войск и член совета директоров FAME S.A.C. генерал-майор Хорхе Аревало Калиновски охарактеризовал южнокорейскую модель развития как дорожную карту для модернизации ВС Перу.

Данная инициатива позволит заменить устаревший парк танков и бронетранспортеров СВ Перу, большинство из которых выпущено в 1970-х годах, и заложить основу для развития отечественной промышленности по производству бронетехники.

Он напомнил, как приобретение Сеулом американского танка M1 "Абрамс" в конце 1970-х годов в сочетании с политикой передачи технологий и постоянной государственной поддержкой позволило стране разработать собственные танки серий K1 и K2, которые сейчас являются одними из самых передовых в мире.

Х.Калиновски перечислил на форуме основные направления с плана модернизации.

Этап 1 (2026-2028 гг.) предполагает прямой импорт 99 БТР K808 с колесной формулой 8x8 и 46 основных боевых танков K2 из Республики Корея. Эта техника будет поставляться вместе с пакетами обучения и технического обслуживания для подготовки местного персонала к будущей сборке и производству в Перу.

На этапе 2 (2029-2040 гг.) будет осуществлен переход к местному производству. Ожидается, что на мощностях в Перу будут произведены 181 БТР K808 и 104 танка K2 по лицензии.

Производство будет осуществляться на предприятиях, построенных FAME S.A.C. (Fabrica de Armas y Municiones del Ejercito) в партнерстве с Hyundai Rotem. По оценкам, 30% комплектующих, включая сварочные, механические, электрические и гидравлические компоненты, будут закупаться у перуанских поставщиков.

Hyundai Rotem уже вложила около 270 млн. долл. в создание в Перу сборочных линий для производства танков и бронемашин. В целом же 15-летний проект направлен на постепенное достижение самодостаточности Перу в производстве бронетанковой техники.

