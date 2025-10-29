Шойгу: спецслужбы Запада пытаются совершать диверсии на важных объектах РФ

Источники этих угроз разнообразны

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 октября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу предупредил о попытках зарубежных спецслужб проникать на важные российские объекты для совершения диверсий.

"Мы должны говорить не только о терактах с использованием взрывчатых веществ и беспилотных летательных аппаратов. Остро стоит вопрос противодействия кибератакам на автоматизированную систему управления, попыткам внедрения на важные государственные и промышленные объекты с целью хищения информации и совершения технологических диверсий", - указал Шойгу на выездном совещании по вопросам защиты критически важных объектов от террористических посягательств в условиях специальной военной операции.

По его словам, "источники этих угроз разнообразны: от разведывательных служб иностранных государств, в первую очередь Украины, до международных террористических организаций и их пособников внутри страны".

"Нельзя сбрасывать со счетов человеческий фактор. Противник активно использует информационно-психологические методы посредством различных средств коммуникации и глобальной сети интернет, пытаясь воздействовать на население, в том числе сотрудников охраны и персонал объектов, склонить их к противоправным действиям под влиянием корыстных или идеологических мотивов", - подчеркнул секретарь СБ РФ.