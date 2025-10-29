Власти Дании отказались от покупки ЗРК "Барак MX"

ЦАМТО, 28 октября. Власти Дании приняли решение отказаться от закупки наземной зенитной ракетной системы "Барак MX" израильской компании Israel Aerospace Industries, несмотря на ранее проявленный к ней интерес.

Как сообщает Defence-industry.eu, о данном решении объявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен после получения от командования ВС страны рекомендации рассмотреть альтернативные варианты с большей боевой эффективностью.

По заявлению министра, в соответствии с рекомендациями командования Вооруженных сил, было решено закупить наиболее подходящие средства, которые обеспечат быстрое расширение возможностей противовоздушной обороны. При этом командование рекомендовало перенаправить средства, которые могли бы быть потрачены на покупку "Барак MX", на другие инициативы с большей боевой эффективностью.

Датские партии-участницы Оборонного соглашения подтвердили, что не будут продолжать процесс закупки системы "Барак MX" исходя из оценки командования Вооруженных сил. С учетом меняющихся требований к обеспечению безопасности данные шаг соответствует более глобальной цели – разработке эффективной наземной системы ПВО быстрого реагирования. Ранее в этом месяце датская телекомпания DR сообщила, что израильская система привлекла внимание ВС Дании благодаря наличию возможности "мягкой" нейтрализации БЛА, которая у ВС Дании в настоящее время отсутствует. Тем не менее, растущая угроза БЛА в Европе заставила датские власти пересмотреть свое решение.

Несмотря на позицию властей Дании, ранее несколько стран приобрели системы израильского производства. Так, ВС Марокко заключили контракт на поставку "Барак MX" стоимостью более 500 млн. долл. в феврале 2022 года, ВС Азербайджана закупили "Барак MX" в ноябре 2023 года за 1,2 млрд. долл., а ВС Словакии приобрели систему в декабре 2024 года за 560 млн. евро.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2025 года Министерство обороны Дании заявило о завершении процесса принятия политического решения о выборе зенитных ракетных комплексов для создания эшелонированной системы ПВО страны. В общей сложности находящиеся у власти политические силы одобрили закупку 8 систем ПВО европейского производства, стоимость которых оценивается в 58 млрд. датских крон (9,11 млрд. долл.). В их число войдут ЗРК дальнего действия SAMP/T производства консорциума Eurosam, а также ЗРК средней дальности одного или нескольких типов, которые предлагаются норвежской NASAMS, немецкой IRIS-T и французской VL MICA.