Особая опасность таинственной российской ракеты с ядерной силовой установкой (Die Welt, Германия)

Die Welt: крылатая ракета "Буревестник" не поддается обнаружению

Против российского "Буревестника" бессильна любая система ПВО, пишет Die Welt. Эта ракета с ядерной установкой способна неделями скрываться в небе, выбирая момент для удара. Запад до сих пор не знает, как обнаружить то, что не оставляет следов и летит "из ниоткуда".

Герхард Хегманн (Gerhard Hegmann)

Россия сообщила об успешном испытании крылатой ракеты с ядерной силовой установкой. Президент Владимир Путин говорит об "уникальном оружии". Особую тревогу вызывает дальность полета ракет. Теперь эти ракеты могут быть размещены на базах.

Президент России Владимир Путин объявил о проведении нового испытания окруженной тайной крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной силовой установкой. "Это уникальное изделие, которого нет больше нигде в мире", — заявил Путин во время посещения командного пункта вооруженных сил.

По словам начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, крылатая ракета пролетела 14 тысяч километров и провела в воздухе около 15 часов, сообщает Путин. Президент добавил, что это оружие "неуязвимо" для существующих и будущих систем противоракетной обороны, поскольку имеет практически неограниченную дальность и непредсказуемую траекторию полета. Этап испытаний завершен, теперь должны начаться последние работы перед развертыванием ракет.

Впервые Путин официально сообщил о гигантском дроне и управляемом вооружении, которые благодаря миниатюрному ядерному реактору на борту имеют невероятную дальность полета, превышающую 25 тысяч километров. Таким образом, они могут атаковать даже цели на территории США. Кодовое название НАТО для этого оружия — SSC-X-9 Skyfall, в то время как в России его называют моделью 9M730 "Буревестник".

Путин представил крылатую ракету еще семь лет назад наряду с пятью другими необычными военными технологиями, которые должны доказать превосходство российского оружия над оружием НАТО. По сообщениям западных источников, попытки запуска этой модели уже предпринимались, однако они закончились неудачей.

При представлении этого оружия Путин заявил, что у Запада нет средств для защиты от крылатых ракет. Они могут лететь на низкой высоте из самых разных направлений и таким образом уклоняться от систем противоракетной обороны. Эксперты оценивают скорость полета таких крылатых ракет в 850–1300 км/ч. Возможна даже экстремально низкая высота полета в 25 метров.

Российская крылатая ракета с ядерной силовой установкой

Согласно опубликованной информации, в двигателе реализована концепция закрытого компактного реактора. Ядерный реактор мощностью в несколько мегаватт, работающий на уране-235, нагревает воздух в теплообменнике.

Прямого контакта с радиоактивной зоной нет. Таким образом, крылатая ракета с ядерной силовой установкой прямоточного типа не оставляет радиоактивных следов в воздухе и практически не поддается обнаружению. В 2023 году норвежцы специально искали радиоактивные изотопы в атмосфере над Баренцевым морем, но ничего не нашли.

"Буревестник" запускается с помощью твердотопливной ракеты. Это затрудняет фиксацию запуска. Длина ракеты составляет около десяти метров, а вес — до десяти тонн.

Особенность: теоретически крылатая ракета может летать в течение нескольких недель и ждать команды. В качестве вооружения может быть установлена боеголовка мощностью от одной до двух мегатонн.

После получения координат ракета может нанести удар с любой стороны, неся боеголовку мощностью от одной до двух мегатонн. Для сравнения: бомба, сброшенная на Хиросиму, имела мощность двенадцать килотонн, то есть в 100 раз меньше.

Гигантский дрон с атомным двигателем

Идея гигантского дрона с атомным двигателем и ядерными боеголовками отнюдь не нова. Во время холодной войны существовал еще более амбициозный проект, однако его разрабатывали не в Советском Союзе, а в США.

Американская авиастроительная компания Vought разрабатывала гигантский дрон длиной почти 27 метров и диаметром 1,5 метра под названием SLAM (Supersonic Low Altitude Missile) или Project Pluto. Он должен был весить 27,5 тонн и развивать скорость, в четыре раза превышающую скорость звука.

Планировалось, что беспилотник сможет летать на высоте 300 метров на расстояние 21 300 километров, а на высоте 9000 метров — даже на расстояние 182 000 километров, то есть он мог несколько раз облететь Землю или очень долго кружить над целевой областью. Его особенность заключалась в том, что на борту предполагалось разместить до 26 небольших атомных бомб.

Подобно тому, как сейчас у русских, для привода должен был использоваться прямоточный воздушно-реактивный двигатель. Однако, несмотря на первые успешные испытания, в июле 1964 года, после шести с половиной лет, проект остановили. США решили сделать ставку на межконтинентальные ракеты.