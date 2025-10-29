Войти
Путин поддержал идею добровольческих формирований для защиты опасных объектов

Александр Полегенько/ ТАСС
Александр Полегенько/ ТАСС.
Александр Полегенько/ ТАСС

Активная работа по устранению угроз ведется как на федеральном уровне, так и в регионах, которые вносят свои инициативы, отметил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал предложение о создании добровольческих формирований для усиления защиты важных объектов. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу на выездном совещании по вопросам защиты критически важных объектов от террористических посягательств в условиях специальной военной операции.

"Активная работа по устранению этих угроз ведется как на федеральном уровне, так и в регионах, которые вносят свои инициативы. Ряд глав субъектов, в том числе Нижегородской области, выступили с предложениями о создании добровольческих формирований для усиления защиты особо опасных объектов. Эти предложения поддержаны главой государства", - сказал Шойгу. 

Россия
Путин Владимир
Шойгу Сергей
