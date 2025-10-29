Пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России выпустило сообщение о планах французских властей ввести на территорию Украины свой воинский контингент. ТАСС собрал главное из текста заявления.

Президент Франции Эмманюэль Макрон провалился как политик, но "не оставляет надежды войти в историю в качестве полководца".

Французский лидер "грезит военной интервенцией на Украину".

Генштаб ВС Франции готовит к развертыванию на Украине воинский контингент.

Его планируется перебросить в центральные области Украины.

Численность группировки может достичь 2 тыс. солдат и офицеров.

Костяк составят штурмовики французского Иностранного легиона, преимущественно из Латинской Америки.

Их уже разместили в Польше у границ Украины. Они интенсивно проходят боевое слаживание.

На случай утечки данных о своих планах Париж приготовил объяснение: официальной версией станет отправка небольшой группы инструкторов.

Они якобы должны будут заниматься обучением мобилизованных ВСУ.

Разведчики напомнили о провале планов шведского короля Карла XII и императора Наполеона победить Россию и посоветовали президенту Франции изучить слова В. Ключевского о том, что история ничему не учит, а лишь наказывает за ее незнание.