Наполеон, Карл XII, Макрон. СВР узнала, как Париж хочет отправить войска Киеву

Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон.
Источник изображения: © Mustafa Yalcin/ Anadolu Agency via Getty Images

Пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России выпустило сообщение о планах французских властей ввести на территорию Украины свой воинский контингент. ТАСС собрал главное из текста заявления.

  • Президент Франции Эмманюэль Макрон провалился как политик, но "не оставляет надежды войти в историю в качестве полководца".
  • Французский лидер "грезит военной интервенцией на Украину".
  • Генштаб ВС Франции готовит к развертыванию на Украине воинский контингент.
  • Его планируется перебросить в центральные области Украины.
  • Численность группировки может достичь 2 тыс. солдат и офицеров.
  • Костяк составят штурмовики французского Иностранного легиона, преимущественно из Латинской Америки.
  • Их уже разместили в Польше у границ Украины. Они интенсивно проходят боевое слаживание.
  • На случай утечки данных о своих планах Париж приготовил объяснение: официальной версией станет отправка небольшой группы инструкторов.
  • Они якобы должны будут заниматься обучением мобилизованных ВСУ.
  • Разведчики напомнили о провале планов шведского короля Карла XII и императора Наполеона победить Россию и посоветовали президенту Франции изучить слова В. Ключевского о том, что история ничему не учит, а лишь наказывает за ее незнание.

 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Украина
Франция
