В Британии порассуждали о последствиях ядерного удара по Лондону

216
0
0
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
DE: Удар баллистической ракеты «Тополь» по Лондону вызовет огненную бурю

Гипотетический ядерный удар по Лондону может привести к масштабным людским потерям и разрушениям. О последствиях удара межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), вроде российского «Тополя», порассуждало британское издание Daily Express (DE).

Автор напомнил, что на базу военно-воздушных сил Великобритании в графстве Саффолк привезут американское ядерное оружие. Поэтому страна окажется «на переднем крае» в случае открытого конфликт между Россией и США. Территория Британии может стать целью для ядерного удара.

В отчете «Движения за ядерное разоружение» предположили, что попадание боеголовки МБР «Тополь» или «Тополь-М» в центр Лондона может привести к потере миллиона человек. В эпицентре взрыва температура достигнет миллиона градусов Цельсия. Кроме того, отдельные пожары могут вызвать огненную бурю, которая поглотит кислород.

В публикации добавили, что примерно в 11 километрах от эпицентра взрыва люди могут получить сильные ожоги. «Огромный масштаб потерь станет непосильной нагрузкой для медицинской системы Великобритании, поскольку на расстоянии до 17 километров от взрыва также будет много пострадавших в результате разбитых окон или повреждений зданий», — говорится в сообщении.

В сентябре журнал Military Watch Magazine подсчитал, что в мире есть 15 стран, способных нанести ядерный удар.

  В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Продукция
РС-12М
РС-12М2
Проекты
Ядерный щит
