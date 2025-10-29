Войти
Lenta.ru

ВС России получили обновленные НРТК «Курьер»

194
0
0
Кадр: mil.ru
Кадр: mil.ru.

МО: ВС России получили обновленные НРТК «Курьер» с улучшенной ходовой частью

Вооруженные силы (ВС) России получили обновленные робототехнические платформы «Курьер», которые могут устанавливать мины и поражать цели. Об этом сапер с позывным Эльф рассказал в ролике Министерства обороны (МО) России.

Отмечается, что специалисты 92-го инженерного полка группировки войск «Запад» завершили подготовку к боевому применению новых наземных робототехнических комплексов (НРТК).

«Лучше ходовая часть стала. Более крепкие, надежные колеса. Батареи лучше стали намного. Проходимость очень хорошая. Она может на спутнике (при использовании спутниковой связи — прим. «Ленты.ру») в любую точку уехать. Можно управлять из Москвы и работать здесь», — сказал Эльф.

В Минобороны проинформировали, что в зоне СВО «Курьеры» устанавливают минные заграждения, перевозят различные грузы и эвакуируют раненых. По словам Эльфа, НРТК может нести до десяти противотанковых мин для установки минных шлагбаумов. Также машину можно вооружить пулеметом или автоматическим гранатометом.

В сентябре стало известно, что лазерную установку разминирования «Игнис» испытали на шасси «Курьера». Луч лазера успешно прожигал различные взрывные устройства на дистанции 150 метров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.10 02:28
  • 1
О росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 29.10 00:40
  • 0
Комментарий к "В России призвали американских генералов провести для Трампа ликбез по подлодкам"
  • 28.10 22:08
  • 11114
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.10 21:36
  • 2
Беларусь и Мьянма поддерживают высокий уровень сотрудничества в военно-технической сфере
  • 28.10 20:10
  • 0
Комментарий к "США планируют практически утроить ядерный арсенал к 2050 году"
  • 28.10 18:54
  • 1
В России призвали американских генералов провести для Трампа ликбез по подлодкам
  • 28.10 17:41
  • 1
Игры и экология
  • 28.10 16:29
  • 64
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 28.10 16:25
  • 57
МС-21 готовится к первому полету
  • 28.10 15:37
  • 0
Защита от агрессии
  • 28.10 15:34
  • 5
США планируют практически утроить ядерный арсенал к 2050 году
  • 28.10 02:35
  • 4
Объявлен старт испытаний самолета «Ладога»
  • 28.10 01:18
  • 1
В России создали систему самоуничтожения для защиты информации
  • 27.10 17:00
  • 1
Дмитриев: Россия хочет дипломатического урегулирования конфликта на Украине
  • 27.10 12:43
  • 52
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"