ОСК рассказала об опрокидывании плавучего крана в Севастополе

В понедельник, 27 октября, на территории Севастопольского морского завода при проведении работ на плавучем кране произошла нештатная ситуация, в результате чего судно опрокинулось. Как сообщили изданию Sudostroenie.info в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации, создана комиссия по расследованию инцидента, на место происшествия выехал заместитель гендиректора ОСК по производственной деятельности.

"К сожалению, в результате происшествия погибли два работника корпорации. ОСК выражает глубокие соболезнования семьям погибших, им будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, в том числе финансовая, – отметили в пресс-службе. – Также корпорация направит все необходимые ресурсы для оказания помощи пострадавшим и членам их семей и возьмёт на себя все расходы по восстановлению здоровья и социальной поддержке пострадавших".

Опрокидывание плавучего крана, 27-10-2025 СК Крыма и Севастополя

ОСК оказывает всестороннюю поддержку следственным органам в целях оперативного и объективного расследования причин и обстоятельств произошедшего инцидента.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в Южной бухте при проведении работ на плавучем кране произошло опрокидывание судна.