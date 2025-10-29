Войти
КМЗ предупредил Минпромторг об угрозе срыва гособоронзаказа

Крупные предприятия судостроительной отрасли, включая военно-промышленный холдинг "Кингисеппский судостроительный завод" (входит в ОСК), обратились с коллективным письмом к министру промышленности и торговли Антону Алиханову. Как сообщает Фонтанка, они просят спасти их от финансового коллапса, который грозит им после требований ведомства вернуть выделенные ранее субсидии с огромными штрафами; общая сумма превышает 1,1 млрд рублей.

Три компании – петербургский "КМЗ", "Прохим" (Орловская область) и НПО "ГЦКБ Речфлота" (Нижегородская область) – описали сложившуюся ситуацию как критическую. Все они являются получателями субсидий по постановлению правительства №1872 на разработку и импортозамещение судового оборудования: насосов, брашпилей, якорей, редукторов и даже корабельных прачек.

Катерное производство Кингисеппского машиностроительного завода

Mil.Press


Несмотря на то, что работы по проектам близки к завершению, а некоторые изделия уже используются на новейших атомных ледоколах проекта 22220 и фрегатах, Минпромторг потребовал вернуть деньги.

Суммы возврата для компаний, следует из письма, выглядят катастрофическими. Так, у "КМЗ" требуют вернуть свыше 15% выручки предприятия за три года. Для "ГЦКБ Речфлота" сумма возврата соответствует почти 20% трехлетней выручки, "Прохим" должен отдать 10%.

Основные причины срыва сроков, по версии компаний, – внешнеполитическая обстановка и санкции, которые привели к сбоям в цепочках поставок и росту стоимости комплектующих. "КМЗ" и "ГЦКБ Речфлота" вовремя подали в Минпромторг мотивированные заявления о переносе сроков, предоставив все документы.

Однако, как утверждается в письме, межведомственная комиссия (МВК) Минпромторга им отказала, в то время как другим получателям субсидий аналогичные отсрочки были согласованы. Это, по мнению авторов письма, свидетельствует о "несоблюдении принципа единообразия".

Компании просят Минпромторг разрешить им доработать проекты до конца 2026 года с уплатой всех предусмотренных штрафов, но без возврата субсидий. Они также предлагают изменить регламент и позволить компаниям обжаловать решения МВК и повторно подавать заявления о переносе сроков. В противном случае, предупреждают авторы письма, выполнение гособоронзаказа и федеральных программ по импортозамещению в судостроении окажется под угрозой, а сами предприятия могут оказаться на грани банкротства.

"КМЗ" в рамках исполнения соглашений постановления правительства РФ №1872 разрабатывает и поставляет критически важное судовое комплектующее оборудование для нужд гражданского судостроения, рассказали на заводе "Фонтанке". Речь идет о насосах, якорях и брашпилях.

Возврат денег существенно скажется на финансовой устойчивости предприятия, говорят в отрасли.

"Возможность продления позволит улучшить технические характеристики изготавливаемых серийно изделий, – прокомментировали изданию ситуацию на предприятии. – Это даст возможность на равных конкурировать с иностранными аналогами в целях обеспечения технологической независимости в судостроительной отрасли России".

Холдинг "КМЗ" официально вошел в состав Объединённой судостроительной корпорации в июле этого года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ЛК-60Я
Компании
КМЗ
Минпромторг РФ
ОСК
Проекты
636.3
