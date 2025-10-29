Войти
Польша строит три завода по производству крупнокалиберных снарядов

Наиболее востребованные Украинской стороной 155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов
Наиболее востребованные Украинской стороной 155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов.
Источник изображения: © AP Photo / Matt Rourke

ЦАМТО, 28 октября. Польша строит три завода по производству крупнокалиберных снарядов, сообщил заместитель министра государственных активов республики Конрад Голота в эфире радиостанции RMF FM.

"Это снаряды калибра 155 мм. В 2016-2022 годах их производство составляло в среднем 5 тыс. штук в год, поскольку таков был заказ со стороны армии. Мы строим три новых завода по производству боеприпасов, мощность которых составит 150-180 тыс. снарядов в год. Это рост производства в 30-35 раз", – цитирует "РИА Новости" К.Голоту.

Он уточнил, что строящиеся заводы должны начать работу через 2,5 года.

"Это будут польские предприятия. Польша имела не все технологии. Мы не делали в Польше некоторых порохов, не имели некоторых элементов. Но мы приобрели такие производственные линии и технологии, чтобы через 2,5 года быть в состоянии самостоятельно производить боеприпасы в Польше", – сказал замминистра.

"Интерес государства состоит в том, чтобы иметь на месте независимое производство боеприпасов, чтобы нам не угрожало прерывание цепочки поставок", – сказал К.Голота.

