ЕС надеется обучать ВСУ на Украине после окончания конфликта

AP Photo/ Dan Bashakov.
Председатель Военного комитета ЕС генерал Шон Клэнси подчеркнул, что это произойдет, "когда позволят условия", то есть после прекращения боевых действий

БРЮССЕЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Евросоюз планирует перенести миссию по подготовке украинских военных на территорию Украины после завершения конфликта. Об этом сообщил председатель Военного комитета ЕС генерал Шон Клэнси в интервью порталу Euractiv.

По его словам, европейские военные разрабатывают планы переноса программы по обучению украинцев, которая осуществляется в странах Европы, на территорию Украины в случае вступления в силу режима прекращения огня для ее "адаптации к новой ситуации в области безопасности". Клэнси подчеркнул, что это произойдет, "когда позволят условия", то есть после прекращения боевых действий.

"Вероятно, модель будет гибридной, [подготовка будет осуществляться] как в ЕС, так и на Украине", - сказал генерал. Он также отметил, что каждое государство ЕС будет принимать решение о том, направлять ли на Украину своих инструкторов и в какие сроки. "Возможно [у некоторых стран], будут отговорки, потому что они хотят поддерживать, но не участвовать [в миссии]", - добавил он.

Euractiv отмечает, что идеи о переносе программы из Европы на Украину возникла в ЕС более года назад, но тогда страны-участницы не поддержали ее. Однако теперь эта инициатива "получила новый импульс" после того, как администрация США активизировала усилия по урегулированию конфликта.

В Европе ранее заявляли, что в рамках миссии ЕС по поддержке Украины, инициированной в 2022 году, подготовку прошли более 80 тыс. украинских военных. 

