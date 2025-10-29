Построенный для ЧФ РФ МРК «Амур» поможет Балтийскому флоту

Источник изображения: topwar.ru

Малый ракетный корабль «Амур» проекта 22800 «Каракурт», вошедший в прошлом году в состав Черноморского флота, переведен на Балтику. Об этом сообщают российские мониторинговые ресурсы.

Построенный для Черноморского флота и введенный в его состав в августе прошлого года МРК «Амур» оказался на Балтике, корабль зафиксировали в Кронштадте. Вероятней всего, ракетный корабль усилил группировку Балтийского флота на фоне усиливающейся угрозы со стороны стран НАТО. Решение временное, после окончания конфликта с Украиной МРК вернется в Черное море.

МРК «Амур» был заложен в 2017 году в Керчи на судостроительном заводе «Залив», спущен на воду в 2022 году и вышел на заводские ходовые испытания в декабре 2023-го. Однако после ракетных ударов Киева по Керчи МРК вместе с другими достраивающимися кораблями отправили на Каспий. 26 августа 2024 года «Амур» был формально введен в состав Черноморского флота, но до последнего времени оставался в составе Каспийской флотилии.

Когда состоялся переход МРК «Амур» с Каспийского моря в Балтийское, не сообщается. Корабль провели внутренними водными путями.

МРК данного проекта имеют длину в 67 метров, ширину — 11 метров и осадку — 4 метра. Водоизмещение — около 800 тонн, дальность плавания — до 2500 миль, автономность — 15 суток. Основное вооружение — одна ПУ УКСК (универсальный корабельный комплекс) 3С14 РК на 8 КР «Калибр», одна 76-мм артустановка АК-176МА, ЗРАК «Панцирь-М», две 14,5-мм или 12,7-мм пулемётные установки МТПУ.