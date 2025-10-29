Войти
Раскрыта цена новой версии вертолёта «Чинук» для армии США

Источник изображения: topwar.ru

Армия США заключила с Boeing два контракта на поставку в общей сложности девяти дополнительных вертолётов CH-47F Block II Chinook.

Исходя из озвученной стоимости контрактов (461 млн долларов) , сделан вывод о том, по какой цене «Боинг» поставляет эти винтокрылые машины в войска.

Нехитрыми математическими подсчётами получаем, что один «Чинук» американской армии сегодня обходится примерно в 51,2 млн долларов. Если сравнивать с контрактами на покупку тех же вертолётов в 2022 году, то цена выросла примерно на 15%.

Новые контракты позволяет увеличить заказ на «Чинуки» в общей сложности до 18 единиц. Этими вертолётами в США планируют оснастить две бригады армейской авиации.

На данный момент Boeing уже поставила армии США шесть вертолетов CH-47F Block II, которые проходят испытания для демонстрации их улучшенных характеристик.

Вице-президент компании «Боинг» Хизер Макбрайан:

Быстрый поток контрактов подтверждает, что Chinook продолжит играть ключевую роль в семействе систем американской армии, особенно в сложных логистических условиях. Мы ценим наше партнёрство с армией и поддержку со стороны конгресса, предоставляя военнослужащим эту модернизированную систему.

Стоит добавить, что есть группа других модификаций «Чинук», которые армия США получит до 2027 года. Это версия MH-47G Block II. Эти вертолёты закупает USASOAC – авиационное командование специальных операций.

Версия Block II, как заявляют в американском командовании, отличается усовершенствованной трансмиссией и конструкцией планера. Это позволяет увеличить максимальную взлётную массу сразу на 1814 кг. Внесены изменения в топливную систему «Чинука», что позволило увеличить и дальность полёта при всех видах полезной нагрузки.

