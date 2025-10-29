Армейской авиации Воздушно-космических сил исполнилось 77 лет

Летчики армейской авиации ЮВО осуществляют пуск противотанковой управляемой ракеты «Вихрь-1» во время обучения на учебно-боевом вертолете Ка-52.

ЦАМТО, 28 октября. В настоящее время армейская авиация, со дня образования которой 28 октября исполняется 77 лет, входит в состав Военно-воздушных сил ВКС России.

На вооружении армейской авиации состоят современные авиационные комплексы.

Сегодня армейская авиация активно задействована в специальной военной операции.

Экипажи применяют современные образцы авиационных средств поражений различной модификации, такие как легкая многоцелевая управляемая ракета, противотанковые управляемые ракеты "Вихрь", "Хризантема", а также авиационные управляемые ракеты класса "воздух-воздух" "Игла-С" и "Верба", которые по своим характеристикам обеспечивают поражение целей без входа в зону поражения средств ПВО противника.

В настоящее время происходит активное обновление вертолетного парка, авиационные подразделения получают современные вертолеты Ка-52М, Ми-28НМ, самые большие серийные транспортные вертолеты в мире Ми-26Т2В и различные модификации Ми-8.

Подготовку профессиональных офицерских кадров для армейской авиации осуществляют в филиале Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил "Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина" (г.Сызрань).

"Армейская авиация в условиях проведения СВО активно применяет новые тактические приемы и технические разработки. Полученный боевой опыт учитывается не только при выполнении боевых задач, но и при обучении курсантов", – заявил начальник армейской авиации ВКС полковник Юрий Борисиков.

Справочно:

Свое начало армейская авиация берет с 1948 года, когда была сформирована первая вертолетная эскадрилья в г.Серпухов. Первоначально вертолеты выполняли только вспомогательные задачи – доставка почты, донесений, корректировка огня артиллерии, воздушная разведка. В дальнейшем при совершенствовании тактики, способов ведения боевых действий, вертолетов и авиационных средств поражения задачи армейской авиации расширялись. На современном этапе, входя в состав ВВС Воздушно-космических сил, армейская авиация решает широкий спектр задач – это огневые, десантно-транспортные, разведывательные и специальные задачи. Сегодня армейская авиация имеет на вооружении современные авиационные комплексы, является высокомобильным средством, выступает как одно из основных средств достижения целей в вооруженных конфликтах, решает не только боевые и специальные задачи, но и задачи по ликвидации последствий стихийных бедствий природного и техногенного характера, говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.