ВМС Индонезии приняли на вооружение ракетный катер KCR-60M

ЦАМТО, 28 октября. Командование ВМС Индонезии в ходе состоявшейся 24 октября в Джакарте церемонии приняло на вооружение скоростной ракетный катер проекта KCR-60M, оснащенный водометным движителем.

Как сообщило командование в своем пресс-релизе, катер (622) "Белати" был построен частной индонезийской судостроительной компанией PT Tesco Indomaritim.

Таким образом, "Белати" стал первым катером KCR-60M, построенным негосударственной компанией. Первые шесть катеров KCR-60M были построены для ВМС Индонезии государственной компанией PT PAL.

Длина нового катера составляет 62 м, ширина – 9 м, экипаж – 50 человек. Он оснащен одним винтом фиксированного шага и двумя водометными движителями Hamilton HT900, которые работают от двух дизельных двигателей MTU 16V 4000 M93L и одного дизельного двигателя MTU 16V 4000 M63L, соответственно. Для сравнения, принятые на вооружение KCR-60M оснащены двумя винтами фиксированного шага.

По информации PT Tesco Indomaritim, катер может развивать крейсерскую скорость 17 узлов и максимальную скорость 35 узлов (28 узлов ранее).

В состав вооружения "Белати" войдет 40-мм артустановка OTO Marlin 40 группы Leonardo, две 20-мм артустановки, четырехконтейнерная ПУ с противокорабельными ракетами "Атмака" турецкой Roketsan.

В состав оборудования входит РЛС Cenk 200-N X-диапазона компании Aselsan, система боевого управления Advent и система распределения данных Fleetstar турецкой Havelsan.

Как предполагается, "Белати" войдет в состав 3-го командования флота, отвечающего за морские операции в восточной Индонезии, включая такие районы, как Арафурское море и море Банда.

"Белати" – первый корабль ВМС Индонезии, оснащенный гибридной силовой установкой, сочетающей обычный гребной винт с водометными движителями. Катер, вероятно, станет демонстратором технологии для оценки возможностей ее применения на других военных кораблях.