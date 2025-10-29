Войти
ЦАМТО

ВМС Индонезии приняли на вооружение ракетный катер KCR-60M

194
0
0
Источник изображения: Фото: TNI AL

ЦАМТО, 28 октября. Командование ВМС Индонезии в ходе состоявшейся 24 октября в Джакарте церемонии приняло на вооружение скоростной ракетный катер проекта KCR-60M, оснащенный водометным движителем.

Как сообщило командование в своем пресс-релизе, катер (622) "Белати" был построен частной индонезийской судостроительной компанией PT Tesco Indomaritim.

Таким образом, "Белати" стал первым катером KCR-60M, построенным негосударственной компанией. Первые шесть катеров KCR-60M были построены для ВМС Индонезии государственной компанией PT PAL.

Длина нового катера составляет 62 м, ширина – 9 м, экипаж – 50 человек. Он оснащен одним винтом фиксированного шага и двумя водометными движителями Hamilton HT900, которые работают от двух дизельных двигателей MTU 16V 4000 M93L и одного дизельного двигателя MTU 16V 4000 M63L, соответственно. Для сравнения, принятые на вооружение KCR-60M оснащены двумя винтами фиксированного шага.

По информации PT Tesco Indomaritim, катер может развивать крейсерскую скорость 17 узлов и максимальную скорость 35 узлов (28 узлов ранее).

В состав вооружения "Белати" войдет 40-мм артустановка OTO Marlin 40 группы Leonardo, две 20-мм артустановки, четырехконтейнерная ПУ с противокорабельными ракетами "Атмака" турецкой Roketsan.

В состав оборудования входит РЛС Cenk 200-N X-диапазона компании Aselsan, система боевого управления Advent и система распределения данных Fleetstar турецкой Havelsan.

Как предполагается, "Белати" войдет в состав 3-го командования флота, отвечающего за морские операции в восточной Индонезии, включая такие районы, как Арафурское море и море Банда.

"Белати" – первый корабль ВМС Индонезии, оснащенный гибридной силовой установкой, сочетающей обычный гребной винт с водометными движителями. Катер, вероятно, станет демонстратором технологии для оценки возможностей ее применения на других военных кораблях.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Компании
Aselsan
Leonardo
PT. PAL
Roketsan
Проекты
Hamilton
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.10 02:28
  • 1
О росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 29.10 00:40
  • 0
Комментарий к "В России призвали американских генералов провести для Трампа ликбез по подлодкам"
  • 28.10 22:08
  • 11114
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.10 21:36
  • 2
Беларусь и Мьянма поддерживают высокий уровень сотрудничества в военно-технической сфере
  • 28.10 20:10
  • 0
Комментарий к "США планируют практически утроить ядерный арсенал к 2050 году"
  • 28.10 18:54
  • 1
В России призвали американских генералов провести для Трампа ликбез по подлодкам
  • 28.10 17:41
  • 1
Игры и экология
  • 28.10 16:29
  • 64
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 28.10 16:25
  • 57
МС-21 готовится к первому полету
  • 28.10 15:37
  • 0
Защита от агрессии
  • 28.10 15:34
  • 5
США планируют практически утроить ядерный арсенал к 2050 году
  • 28.10 02:35
  • 4
Объявлен старт испытаний самолета «Ладога»
  • 28.10 01:18
  • 1
В России создали систему самоуничтожения для защиты информации
  • 27.10 17:00
  • 1
Дмитриев: Россия хочет дипломатического урегулирования конфликта на Украине
  • 27.10 12:43
  • 52
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"