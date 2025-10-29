Войти
"Ростех" рассказал об импортозамещении второго испытуемого самолета МС-21

Самолет МС-21 с новыми российскими системами совершил первый полет
Самолет МС-21 с новыми российскими системами совершил первый полет.
Источник изображения: © Фото : Ростех/Telegram

Импортозамещенный МС-21 оборудован отечественными радиоэлектронными системами

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Второй импортозамещенный МС-21, совершивший во вторник испытательный полет, оборудован отечественными радиоэлектронными системами, органами управления в кабине и рядом других узлов российского производства, сообщила госкорпорация "Ростех".

Ранее во вторник Минпромторг РФ сообщил, что образец импортозамещенного МС-21, на борту которого тестировали работу новых систем и двигателей ПД-14, успешно совершил испытательный полет и приземлился в аэропорту Иркутского авиационного завода компании "Яковлев".

"В цехе окончательной сборки на самолете выполнена замена комплектующих и систем импортного производства на отечественные. В том числе заменены органы управления в кабине, приводы системы управления, система перемещения механизации крыла и механизм перестановки стабилизатора", - говорится в сообщении "Ростеха".

Также на отечественный был заменен комплекс бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО), комплексная система кондиционирования воздуха, интегрированная система сбора, контроля, обработки и регистрации полетной информации, система торможения колес, маршевые и вспомогательная силовые установки, топливная система, колеса и шины.

Помимо этого, в летно-испытательном подразделении Иркутского авиационного завода специалисты выполнили проверку топливной системы, запуск вспомогательной и основных силовых установок, а также отработку систем и оборудования самолета при работающих двигателях, отметили в "Ростехе".

"Совместно с ОАК мы продолжаем решать вопрос импортозамещения в авиа- и двигателестроении для обеспечения технологического суверенитета. Создание и начало летных испытаний еще одного опытного образца самолета МС-21 с силовыми установками ПД-14 демонстрирует успешную работу в этом направлении", – отметил генеральный директор ОДК, член Бюро правления общероссийского отраслевого объединения работодателей "Союз машиностроителей России" Александр Грачев.

МС-21 - среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения. Летные испытания самолета на российских двигателях ПД-14 начались в этом году. Всего в самолет внедрено более 70 российских компонентов.

В конце августа "Ростех" сообщил, что опытный импортозамещенный самолет МС-21 провел в воздухе 74 часа в рамках сертификационных испытаний, и анонсировал присоединение к программе второго борта. Благодаря этому сертификация должна пойти быстрее, пояснял "Ростех".

"Ростех" ожидает, что поставки МС-21 авиакомпаниям начнутся в 2026 году. Крупным заказчиком этих лайнеров является группа "Аэрофлот", которая рассчитывает до 2030 года получить 108 самолетов МС-21, а к 2033 году увеличить их число в своем парке до 200.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПД-14
Компании
ИАЗ
Минпромторг РФ
ОАК
ОДК УК
СМР
Проекты
МС-21
