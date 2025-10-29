Войти
В США озвучена версия причины потери вертолёта и самолёта на авианосце Nimitz

Источник изображения: topwar.ru

В ВМС США начата проверка в связи с потерей вертолёта MH-60R Sea Hawk и истребителя F/A-18 Super Hornet, относящихся к авиакрылу АУГ во главе с USS Nimitz. Как уже сообщало «Военное обозрение», вертолёт и самолёт рухнули в море с разницей в полчаса. Лётчики были спасены.

Президент США Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции, заявил, что Военно-морские силы проводят тщательное расследование причин двух авиакатастроф, произошедших в Южно-Китайском море. В качестве одной из вероятных причин рассматривается возможность загрязнения топлива, используемого на авианосце USS Nimitz (CVN-68) для средств авиации.

Трамп:

Возможно, дело в плохом топливе. Очень необычно, что такое произошло... Они думают, что это могло быть плохое топливо. Мы выясним. Скрывать нечего.

Пресса США пишет, что, по данным источников, знакомых с первоначальными результатами расследования ВМС, основной причиной обеих катастроф стало именно загрязнение топлива, используемого в самолётах и вертолётах. Однако эти источники подчеркнули, что окончательные выводы ещё не сделаны, и полное расследование может занять несколько месяцев.

И вертолёт Sea Hawk, и истребитель Super Hornet используют реактивное топливо JP-5, которое хранится на борту авианосца Nimitz и пополняется с помощью танкеров-заправщиков Военного командования морских перевозок. Эти танкеры, в свою очередь, получают топливо из одобренных Пентагоном источников по всему миру. Весь процесс использования топлива сопровождается рядом испытаний и фильтраций для выявления возможных загрязнений. По документам, проверка топлива и его фильтрация были проведены.

Изначально топливо фильтруется перед тем, как поступает на хранение в баки танкера, следующего за авианосцем. На борту самого авианосца имеется ряд резервуаров, способных вместить около 13,5 млн литров авиатоплива.

Топливо перекачивается в ёмкости рядом с палубой для заправки самолётов. При этом топливо, по регламенту, должно проверяться на чистоту и фильтруется несколько раз, после чего уже перекачивается из расходных баков в самолёты. Всё это выполняется авиаотрядом V-4, известным как «виноград» из-за фиолетовых элементов.

В истории авианосного флота США бывали случаи, когда отряд V-4 допускал значительные ошибки, в результате чего авиационное топливо в палубных емкостях даже замерзало.

Основная проверка на авианосце идёт именно в отношении моряков из отряда V-4.

  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
F-18
SH-60
Super Hornet
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Nimitz
Авианосец
