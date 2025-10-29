Войти
ТАСС

Инженеры "Запада" завершили подготовку многофункциональных наземных дронов

192
0
0
Наземный дрон "Ежик"
Наземный дрон "Ежик".
Источник изображения: © Екатерина Адамова/ ТАСС

Машины обладают увеличенным ресурсом автономной работы и расширенной дальностью удаления от оператора, рассказали в Минобороны

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Военнослужащие инженерного полка группировки войск "Запад" завершили подготовку к боевым задачам многофункциональных наземных платформ, которые могут использоваться для транспортировки грузов, дистанционного минирования и ведения огня, сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие 92-го инженерного полка группировки войск "Запад" завершили подготовку к боевому применению новых наземных роботизированных комплексов на гусеничном шасси. Роботизированные платформы были оснащены стрелковым вооружением, включая ручные пулеметы РПК и автоматические гранатометы АГС-17 "Пламя", что дополнительно расширяет их тактические возможности. Были отработаны все варианты управления, включая дистанционное применение штатного вооружения и специального оборудования в условиях, максимально приближенных к боевым", - говорится в сообщении.

Машины обладают существенно увеличенным ресурсом автономной работы и расширенной дальностью удаления от оператора. Комплексы можно использовать для установки минных заграждений на передовых позициях, применять их в качестве наземных дронов-камикадзе, транспортировать боеприпасы, медикаменты и провизию на передовую, эвакуировать раненых.

Также в Минобороны рассказали о работе разведчиков 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад". В районе Красного Лимана в ДНР они выявили перемещение бронетехники ВСУ при попытке провести ротацию и робототехнический комплекс, подвозивший боеприпасы. Разведчики направили на цели FPV-дроны на оптоволокне. Операторы поразили бронемашину и роботизированную платформу в движении и вывели их из строя. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АГС-17
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Робот
РТК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.10 02:28
  • 1
О росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 29.10 00:40
  • 0
Комментарий к "В России призвали американских генералов провести для Трампа ликбез по подлодкам"
  • 28.10 22:08
  • 11114
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.10 21:36
  • 2
Беларусь и Мьянма поддерживают высокий уровень сотрудничества в военно-технической сфере
  • 28.10 20:10
  • 0
Комментарий к "США планируют практически утроить ядерный арсенал к 2050 году"
  • 28.10 18:54
  • 1
В России призвали американских генералов провести для Трампа ликбез по подлодкам
  • 28.10 17:41
  • 1
Игры и экология
  • 28.10 16:29
  • 64
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 28.10 16:25
  • 57
МС-21 готовится к первому полету
  • 28.10 15:37
  • 0
Защита от агрессии
  • 28.10 15:34
  • 5
США планируют практически утроить ядерный арсенал к 2050 году
  • 28.10 02:35
  • 4
Объявлен старт испытаний самолета «Ладога»
  • 28.10 01:18
  • 1
В России создали систему самоуничтожения для защиты информации
  • 27.10 17:00
  • 1
Дмитриев: Россия хочет дипломатического урегулирования конфликта на Украине
  • 27.10 12:43
  • 52
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"