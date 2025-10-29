Инженеры "Запада" завершили подготовку многофункциональных наземных дронов

Машины обладают увеличенным ресурсом автономной работы и расширенной дальностью удаления от оператора, рассказали в Минобороны

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Военнослужащие инженерного полка группировки войск "Запад" завершили подготовку к боевым задачам многофункциональных наземных платформ, которые могут использоваться для транспортировки грузов, дистанционного минирования и ведения огня, сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие 92-го инженерного полка группировки войск "Запад" завершили подготовку к боевому применению новых наземных роботизированных комплексов на гусеничном шасси. Роботизированные платформы были оснащены стрелковым вооружением, включая ручные пулеметы РПК и автоматические гранатометы АГС-17 "Пламя", что дополнительно расширяет их тактические возможности. Были отработаны все варианты управления, включая дистанционное применение штатного вооружения и специального оборудования в условиях, максимально приближенных к боевым", - говорится в сообщении.

Машины обладают существенно увеличенным ресурсом автономной работы и расширенной дальностью удаления от оператора. Комплексы можно использовать для установки минных заграждений на передовых позициях, применять их в качестве наземных дронов-камикадзе, транспортировать боеприпасы, медикаменты и провизию на передовую, эвакуировать раненых.

Также в Минобороны рассказали о работе разведчиков 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад". В районе Красного Лимана в ДНР они выявили перемещение бронетехники ВСУ при попытке провести ротацию и робототехнический комплекс, подвозивший боеприпасы. Разведчики направили на цели FPV-дроны на оптоволокне. Операторы поразили бронемашину и роботизированную платформу в движении и вывели их из строя.