Глава МИД КНДР поддержала устранение первопричин конфликта на Украине

Пхеньян выразил "неизменную солидарность и поддержку мер, которые принимает российская сторона ради достижения стратегических целей специальной военной операции", сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи

СЕУЛ, 28 октября. /ТАСС/. Глава МИД КНДР Цой Сон Хи на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым 27 октября поддержала стремление Москвы к устранению первопричин конфликта на Украине. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Российская сторона полностью поддержала усилия и меры КНДР по защите суверенных прав, интересов безопасности и нынешнего положения государства. КНДР выразила неизменную солидарность и поддержку мер, которые принимает российская сторона ради достижения стратегических целей специальной военной операции и ради устранения коренных причин конфликта на Украине", - информирует агентство.

Как отмечает ЦТАК, переговоры министров иностранных дел прошли в Москве в период, когда "под выдающимся руководством глав РФ и КНДР укрепляется союзнический характер отношений, а сами связи демонстрируют мощь и жизненную силу". В частности, стороны подтвердили намерение развивать отношения во всех областях. Цой Сон Хи и Сергей Лавров обсудили результаты реализации договоренностей глав государств, планы по сотрудничеству, а также главные вопросы международной повестки, представляющие взаимный интерес. "По всем вопросам был достигнут консенсус", - указывает ЦТАК.

Также 27 октября Цой Сон Хи принял президент РФ Владимир Путин. Глава МИД КНДР передала ему "товарищеский привет" от председателя государственных дел Ким Чен Ына. В ответ российский лидер попросил передать Ким Чен Ыну "наилучшие пожелания". По информации ЦТАК, они вспомнили о состоявшейся в начале сентября встрече Путина и Ким Чен Ына. "Состоялся содержательный диалог по многочисленным вопросам, связанным с дальнейшим развитием двусторонних отношений", - отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин на встрече в Кремле с Цой Сон Хи отметил, что отношения РФ и КНДР развиваются в соответствии с намеченными планами.