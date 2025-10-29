Войти
ТАСС

Глава МИД КНДР поддержала устранение первопричин конфликта на Украине

195
0
0
Цой Сон Хи
Цой Сон Хи.
Источник изображения: rbk.ru

Пхеньян выразил "неизменную солидарность и поддержку мер, которые принимает российская сторона ради достижения стратегических целей специальной военной операции", сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи

СЕУЛ, 28 октября. /ТАСС/. Глава МИД КНДР Цой Сон Хи на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым 27 октября поддержала стремление Москвы к устранению первопричин конфликта на Украине. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Российская сторона полностью поддержала усилия и меры КНДР по защите суверенных прав, интересов безопасности и нынешнего положения государства. КНДР выразила неизменную солидарность и поддержку мер, которые принимает российская сторона ради достижения стратегических целей специальной военной операции и ради устранения коренных причин конфликта на Украине", - информирует агентство.

Как отмечает ЦТАК, переговоры министров иностранных дел прошли в Москве в период, когда "под выдающимся руководством глав РФ и КНДР укрепляется союзнический характер отношений, а сами связи демонстрируют мощь и жизненную силу". В частности, стороны подтвердили намерение развивать отношения во всех областях. Цой Сон Хи и Сергей Лавров обсудили результаты реализации договоренностей глав государств, планы по сотрудничеству, а также главные вопросы международной повестки, представляющие взаимный интерес. "По всем вопросам был достигнут консенсус", - указывает ЦТАК.

Также 27 октября Цой Сон Хи принял президент РФ Владимир Путин. Глава МИД КНДР передала ему "товарищеский привет" от председателя государственных дел Ким Чен Ына. В ответ российский лидер попросил передать Ким Чен Ыну "наилучшие пожелания". По информации ЦТАК, они вспомнили о состоявшейся в начале сентября встрече Путина и Ким Чен Ына. "Состоялся содержательный диалог по многочисленным вопросам, связанным с дальнейшим развитием двусторонних отношений", - отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин на встрече в Кремле с Цой Сон Хи отметил, что отношения РФ и КНДР развиваются в соответствии с намеченными планами. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Россия
Украина
Персоны
Ким Чен Ын
Лавров Сергей
Путин Владимир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.10 02:28
  • 1
О росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 29.10 00:40
  • 0
Комментарий к "В России призвали американских генералов провести для Трампа ликбез по подлодкам"
  • 28.10 22:08
  • 11114
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.10 21:36
  • 2
Беларусь и Мьянма поддерживают высокий уровень сотрудничества в военно-технической сфере
  • 28.10 20:10
  • 0
Комментарий к "США планируют практически утроить ядерный арсенал к 2050 году"
  • 28.10 18:54
  • 1
В России призвали американских генералов провести для Трампа ликбез по подлодкам
  • 28.10 17:41
  • 1
Игры и экология
  • 28.10 16:29
  • 64
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 28.10 16:25
  • 57
МС-21 готовится к первому полету
  • 28.10 15:37
  • 0
Защита от агрессии
  • 28.10 15:34
  • 5
США планируют практически утроить ядерный арсенал к 2050 году
  • 28.10 02:35
  • 4
Объявлен старт испытаний самолета «Ладога»
  • 28.10 01:18
  • 1
В России создали систему самоуничтожения для защиты информации
  • 27.10 17:00
  • 1
Дмитриев: Россия хочет дипломатического урегулирования конфликта на Украине
  • 27.10 12:43
  • 52
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"