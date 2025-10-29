Войти
Lenta.ru

В США предложили поражать дроны «Росомахами»

202
0
0
Фото: Tim Felce (Airwolfhound) / wikipedia.org
Фото: Tim Felce (Airwolfhound) / wikipedia.org.

Textron предложила турбовинтовой самолет AT-6 в качестве средства борьбы с БПЛА

Американская компания Textron предложила использовать турбовинтовые штурмовики AT-6 Wolverine («Росомаха») в качестве средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщает Army Recognition.

Компания позиционирует «Росомаху» как универсальную платформу, которую можно использовать для поражения дронов и нанесения ударов по наземным целям. «Этот подход отражает растущий спрос на недорогие средства противовоздушной обороны и непосредственной поддержки, которые могут использоваться там, где реактивные истребители непрактичны или неэкономичны», — пишет издание.

Самолет получил обзорно-локационную станцию Wescam MX-15D для обнаружения объектов и целеуказания. Она позволяет использовать различное вооружение от крупнокалиберных пулеметов до управляемых бомб и ракет. В частности, «Росомаха» способна вести огонь относительно дешевыми ракетами APKWS II, которые используют для борьбы с дронами.

В июле издание TWZ писало, что штурмовики A-10 Thunderbolt II, от которых отказываются Военно-воздушные силы США, можно вооружить ракетами APKWS II для борьбы с беспилотниками.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
A-10 Warthog
APKWS
Т-6 Texan-II
Компании
Textron
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.10 02:28
  • 1
О росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 29.10 00:40
  • 0
Комментарий к "В России призвали американских генералов провести для Трампа ликбез по подлодкам"
  • 28.10 22:08
  • 11114
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.10 21:36
  • 2
Беларусь и Мьянма поддерживают высокий уровень сотрудничества в военно-технической сфере
  • 28.10 20:10
  • 0
Комментарий к "США планируют практически утроить ядерный арсенал к 2050 году"
  • 28.10 18:54
  • 1
В России призвали американских генералов провести для Трампа ликбез по подлодкам
  • 28.10 17:41
  • 1
Игры и экология
  • 28.10 16:29
  • 64
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 28.10 16:25
  • 57
МС-21 готовится к первому полету
  • 28.10 15:37
  • 0
Защита от агрессии
  • 28.10 15:34
  • 5
США планируют практически утроить ядерный арсенал к 2050 году
  • 28.10 02:35
  • 4
Объявлен старт испытаний самолета «Ладога»
  • 28.10 01:18
  • 1
В России создали систему самоуничтожения для защиты информации
  • 27.10 17:00
  • 1
Дмитриев: Россия хочет дипломатического урегулирования конфликта на Украине
  • 27.10 12:43
  • 52
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"