Артиллерия с подготовкой: тероборона получила дальнобойные САУ

На вооружение добровольческих подразделений поступили установки «Мальва» и «Гиацинт»

На вооружение подразделений территориальной обороны «БАРС» начали поступать самоходные артиллерийские установки «Мальва» и «Гиацинт». Добровольцы уже осваивают новые системы вооружения. В задачу артиллерийских подразделений входит огневая поддержка мотострелков и уничтожение важных целей. Они будут незаменимы при отражении агрессии против приграничных регионов, говорят эксперты.

Как артиллерия усилит отряды территориальной обороны

Подразделения территориальной обороны начали получать тяжелую артиллерию, сообщили источники «Известий», знакомые с ситуацией. Добровольцы осваивают самоходные артиллерийские установки «Мальва» и «Гиацинт». Они уже успешно применили новое вооружение в ходе недавних маневров на полигонах.

В задачу артиллерийских подразделений входит огневая поддержка мотострелковых подразделений, уничтожение вражеских пунктов управления, долговременных укреплений, узлов связи, поражение групп пехоты и техники противника.

Самоходное артиллерийское орудие «Мальва» во время международного военно-технического форума «Армия-2023» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Мальва» — самоходная артиллерийская установка калибра 152 мм. Шасси — четырехосный автомобиль повышенной проходимости БАЗ-6910. Масса боевой машины — 32 т. В установке используется гаубица типа 2А64, такая же как в САУ «Мста». Возимый боезапас — 30 выстрелов. Дальность хода — 800–1000 км. Скорострельность — более семи выстрелов в минуту. Эти САУ могут перевозиться самолетами Ил-76, что позволяет оперативно перебрасывать их туда, где они необходимы. Основные цели системы — командные и опорные пункты противника, склады, укрепления, артиллерийские и ракетные батареи, районы сосредоточения вражеской техники и личного состава.

152-миллиметровые самоходные артиллерийские установки «Гиацинт-С» способны поражать цели на расстоянии 30 км. Система на гусеничном шасси имеет броневую защиту. Орудие обладает высокой маневренностью и может вести стрельбу прямой наводкой или с закрытых позиций.

Самоходная артиллерийская установка «Гиацинт-С» в зоне СВО Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Огневая поддержка необходима любому общевойсковому соединению — штурмовому, механизированному или моторизованному, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— Во время специальной военной операции сформировалось тактическое построение, которое называется разведывательный огневой контур (РОК), — отметил он. — При его использовании БПЛА выявляет цели и дает точные координаты, а тяжелые огневые средства их поражают. При ведении атакующих или оборонительных действий без РОК не обойтись. Артиллерия, которая войдет в подразделения, охраняющие наши границы, сильно их усилит. Они теперь не будут запрашивать дополнительную огневую поддержку, а сразу вступят в бой вместе со своими штатными артиллерийскими и минометными комплексами. И будут его вести до тех пор, пока не подойдут основные силы.

Расчет САУ «Мальва» ведет огонь на полигоне Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Такое взаимодействие надо отрабатывать заранее, отметил эксперт.

— Теперь такие подразделения смогут создавать огневой вал или подвижную огневую зону, — отметил эксперт. — При такой тактике артиллерия уничтожает все обнаруженные цели перед оборонительными позициями или перед атакующими подразделениями. При создании огневой зоны важна поддержка БПЛА, которые будут находить цели, давать их координаты и корректировать огонь, чтобы он нанес максимальный урон противнику и не накрыл наши части. Только так можно продвигаться вперед в современных реалиях. Для применения этих тактик необходимо боевое слаживание, чем сейчас нашим резервистам и придется заняться. В итоге это позволит более эффективно проводить как оборонительные, так и наступательные операции на наших границах, если возникнет такая необходимость.

Сейчас пехотным подразделениям очень нужна артиллерийская поддержка, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

Военнослужащие группировки «Центр» ведут стрельбу из артиллерийского орудия «Гиацинт-С» в зоне СВО Источник изображения: Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

— В ходе первого же серьезного боя им не обойтись без поддержки артиллерии, — отметил он. — В идеале они должны запросить ее у артиллерийских частей, но это не всегда возможно. Своя артиллерия, которая готова тут же вступить в бой, усилит подразделения наших резервистов. Задержка артподдержки может дорого стоить — в первую очередь нашим бойцам, за ее отсутствие они будут платить кровью.

Эксперт напомнил, что граница в Белгородской, Брянской и Курской областях — это практически участок фронта.

— Здесь надо быть готовым к любому сценарию развитий событий, — отметил он. — Артиллерия улучшит реакцию на возможные действия со стороны противника, усилит защиту наших рубежей в приграничных регионах.

Что представляют собой добровольческие формирования

Отряды «БАРС» (расшифровывается как «Боевой армейский резерв страны») были созданы в 2021 году для подготовки и обучения резервистов для российской армии. Они формируются на добровольной основе. Изначально «БАРСы» обеспечивались стрелковым вооружением, 82- и 120-миллиметровыми минометами, противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК), крупнокалиберными пулеметами и автоматическими гранатометами. В специальной военной операции принимали участие больше трех десятков отрядов «БАРС», которые хорошо себя зарекомендовали в ходе боев.

Военнослужащие добровольческого подразделения «БАРС-13» проходят учения по слаживанию работы групп штурмовиков на полигоне в ДНР Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

В прошлом году были созданы добровольческие отряды территориальной обороны «БАРС» в приграничных с Украиной Белгородской, Брянской и Курской областях, а также в Крыму. В отличие от других отрядов они сформированы по территориальному принципу комплектования, и добровольцы несут службу только в своих регионах. Наиболее важную роль сыграл отряд в Курской области, из которой российские войска выбивали подразделения ВСУ. В его задачи входят охрана и оборона объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, борьба с беспилотниками, выявление и борьба с диверсионно-разведывательными группами противника, обеспечение эвакуации гражданского населения, обеспечение режима контртеррористической операции (КТО).

Роман Крецул

Богдан Степовой