Вертолетный парк армейской авиации ВКС активно обновляют

Вертолет Ка-52 во время боевого вылета в зоне СВО.

В ВКС поставляют современные ударные и транспортные вертолеты

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Вертолетный парк армейской авиации ВКС России активно обновляется, поставляются современные ударные и транспортные машины, сообщили в Минобороны РФ.

День армейской авиации отмечается в России 28 октября.

"В настоящее время происходит активное обновление вертолетного парка, авиационные подразделения получают современные вертолеты Ка-52М, Ми-28НИ, самые большие серийные транспортные вертолеты в мире Ми-26Т2В и различные модификации Ми-8", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас на вооружении армейской авиации стоят современные высокомобильные авиационные комплексы, выступающие как средство авиационной поддержки общевойсковых формирований, а также решающие задачи по ликвидации последствий стихийных бедствий природного и техногенного характера.