"Как только в Европе рассветет". Каким может быть "ошеломляющий" ответ России

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в ходе тренировки стратегических ядерных сил с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих, 2025 год.

Полковник Ходаренок: ответ на удары ракет Tomahawk может состоять из трех этапов

Владимир Путин пообещал «ошеломляющий» ответ на удары по России ракетами Tomahawk или любые другие попытки нанесения ударов дальнобойным оружием вглубь ее территории. Каким может быть этот ответ и из каких этапов он будет состоять, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Россия даст «очень сильный, если не сказать ошеломляющий» ответ на удары дальнобойным оружием, поэтому Киеву и союзникам стоит подумать, идти ли на такой шаг. Об этом заявил Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции в Брюсселе, допустил, что Киев в скором времени получит ракеты Tomahawk, несмотря на то что переговоры об этом с США зашли в тупик. Особо подчеркнем - как раз излишняя настойчивость военно-политического руководства в Киеве в этом вопросе и возможное оснащение ВСУ крылатыми ракетами подобного типа неизбежно приведут к ошеломляющему ответу со стороны России.

Ответ из трех этапов

Возникает вопрос - каким образом может выглядеть подобный отклик Москвы. Кардинально нового, о чем не говорилось ранее, скорее всего, в ходе подобного удара не произойдет.

«Ошеломляющий ответ» может принять форму стратегической операции, к которой будут привлечены как силы общего назначения, так и стратегические ядерные силы ВС РФ (наземного, морского, воздушного базирования и часть войск (сил), оснащенных ядерным оружием оперативно-тактического (тактического) назначения из состава ВКС и ВМФ с дальностью действия как свыше 500 км, так и до этого рубежа).

Предполагаемый состав привлекаемых войск (сил) может выглядеть следующим образом: наземные СЯС (РВСН), авиационные стратегические ядерные силы, авиационные части с оперативно-тактическим ядерным оружием, морские стратегические ядерные силы, подводные лодки с КРМБ, соединения и части специальных войск, соединения оперативно-тактических ракет Ракетных войск и артиллерии.

Цели подобной операции предельно ясны - пресечение со стороны Запада эскалации вооруженного конфликта на Украине на ранней ступени ее развития.

Если в первом приближении предположить возможный график подготовки и нанесения удара по первоочередным объектам (он же «ошеломляющий ответ»), то нельзя исключать, что построение удара и сам порядок нанесения ударов может выглядеть следующим образом.

На первом этапе предполагается нанести удары крылатыми ракетами воздушного и морского базирования по предприятиям-производителям оружия для Украины на территории государств-участников НАТО только в обычном снаряжении и в ночное время (стратегическими бомбардировщиками Дальней авиации и многоцелевыми атомными подводными лодками Военно-морского флота).

Как только на территории Западной Европы рассветет, наступит второй этап «ошеломляющего ответа» - нанесение демонстрационных ядерных ударов стратегическими ядерными силами России.

Они будут осуществляться в виде одиночных/групповых пусков баллистических и крылатых ракет с ядерными зарядами, чтобы явственно продемонстрировать потенциал российских стратегических ядерных сил. В этом плане возможны одиночные/групповые удары по акваториям Мирового океана или незаселенным районам. Не исключены и высотные ядерные взрывы малой мощности (или большой - в зависимости от обстановки) над территорией противника.

Если подобными действиями Вооруженных сил России не удастся привести в чувство военно-политическое руководство коллективного Запада, то тогда наступит третий этап «ошеломляющего ответа». Он будет ориентировочно состоять из двух частей.

Первая - нанесение тактическим ядерным оружием ударов по кварталу правительственных зданий в Киеве, включая офис президента Украины, по зданию Верховной рады, комплексу зданий министерства обороны Украины.

Вторая (если не подействует первая часть) - разрушение специальными (ядерными) боеприпасами каскада днепровских ГЭС и водохранилищ, уничтожение всех автомобильных и железнодорожных мостов через Днепр, включая девять мостовых переходов в Киеве.

В ходе третьего этапа возможно применение специальных боеприпасов как по территории Украины, так и впоследствии по территории государств-участников НАТО, если принятыми мерами не удастся предотвратить возможную эскалацию военных действий.

Возможен (наряду с демонстрационными ядерными ударами) и, что называется, комплимент от Верховного главнокомандующего - подрыв, к примеру, в точке Немо (или океанском полюсе недоступности в Тихом океане) ядерной торпеды 2М39 «Посейдон» с целью наглядного показа возможностей морских стратегических ядерных сил.

Все перечисленное отнюдь не является исключительно инициативными действиями Москвы. Это только один из возможных ответов на эскалацию вооруженного конфликта на Украине со стороны Запада. Иными словами, нашими действиями сугубо оборонительно характера.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

